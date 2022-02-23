什麼是買了絕不後悔的家電 他推「北部5機」最實用缺一不可

數位科技日新月異，結合家電功能更成為許多民眾居家生活做家事的好幫手，不過如果買到不實用的，反而會覺得白花錢。有網友在ptt發問，好奇「有什麼生活家電是買完絕不會後悔的」，底下留言則有一堆人紛紛推薦自己心目中的必買清單。

發文的網友認為，除非是住在偏僻的地方，不然大家的日常生活應該都離不開家電，他自己覺得最實用的一定是冰箱，另外像掃地機器人、空氣清淨機也是用過就回不去了。「特別是清淨機，後悔沒有早點買，開了以後，鼻子不舒服的情況少了很多。」

文章留言底下，甚至釣出北部人列出住北部必買，最實用的「5項家電」，分別是烘衣機、除濕機、冷暖氣機、免治馬桶、掃地機器人。北部網友認為前三者特別重要，「尤其今天早上望著窗外第N天的雨。」

另外，也有很多人力推冷暖變頻空調，「冬天開了睡覺真的很舒爽」。此外，還有人認為小台暖氣機也相當實用，「每次冬天都靠它撐過」、「洗脫烘洗衣機下雨天冷天必備，拿出熱熱的衣服被單超幸福。」

至於其他喜歡空氣清淨機的網友們則覺得，現在也越來越多人買這項家電了，對嚴重過敏的人很有幫助，「有同事家裡據說好幾台，連辦公室桌上也放了一台飛利浦小台的清淨機。」

大部分的網友皆有致一同認為把錢砸在電器上生活品質提升了心情也會更好，而且「以前下班回家還要做家事常常累到崩潰，現在幾乎不會了」、「說實話，沒有買過後悔的家電」，其他包括像電熱毯、電動牙刷、微波爐、吸塵器也都是網友們的口袋名單。

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