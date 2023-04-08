圖文教你做／IG被盜圖創假帳號…恐還被假成人付費平台偷個資？自救法快學起來

最近不少人都遇到Instagram假帳號的詐騙手法，詐騙者透過自動化程式去抓取特定帳號的照片、註冊一個新帳號，裡面放上受害者被竊取的相片，以超連結誘導前往偽造的Fansly網站（類似像OnlyFans也就是成人付費訂閱平台），如果使用者一不小心前往假網站註冊或付費訂閱，就會被竊取Email、帳號、密碼甚至是信用卡等資料，倘若身邊朋友遇到類似的詐欺方法、被偽造了假的帳號身份應該怎麼處理呢？

首先，要先說明新型態的Instagram假帳號詐騙方式是如何運作，其實這也不是什麼新的手法，早在幾年前就曾在國外討論區出現，只是近期大量出現在台灣使用者帳號，它會產生有中文自我介紹、中文Fansly頁面等等看起來以假亂真的帳號，比較麻煩的是它會自動對受害者的Instagram帳號進行封鎖，讓受害者較難發現或是進行檢舉申訴。

另一方面，詐騙者在產生偽造的帳號和Fansly網站後，會自動去追蹤受害者的朋友，或是直接發送DM訊息給其他追蹤者，藉此引人注意，因為是一些18禁、成人內容，套用上受害者被竊取的照片，若一不小心可能就會以為是真正的使用者建立的Fansly頁面。

只要確認網址即可判斷是否為假網站，目前看到的偽造頁面都以Wix.com平台建立，網址會是wixsite.com（前後加上一些隨機組成的單字）。

這個詐騙手法有兩種方式可以處理，包括：

向Meta檢舉假冒的Instagram假帳號身份。 向Wix.com檢舉偽造的Fansly網站。

接下來的教學是我協助網友解決Instagram假帳號詐騙的過程，依照經驗，Instagram假帳號被移除時間較長一些，需要多點耐心等待；至於向Wix.com網站檢舉假的Fansly頁面其實很快就處理了，利用線上bot方式來提交要檢舉的頁面鏈結，並不會太過困難。

1. 向Meta檢舉假冒的Instagram假帳號

STEP 1

通常假帳號會直接偷受害者的照片，同時將照片套用在個人大頭貼、貼文，也會建立限時動態和限動精選，另外假帳號會使用和受害者長得很類似的帳號格式（例如後面多加一兩個底線），如果你想檢舉、卻發現已經被對方封鎖，記得開一個小帳號或是前往以下兩個網址進行檢舉申訴：

https://help.instagram.com/contact/636276399721841 （檢舉在Instagram的假冒帳號）

https://www.instagram.com/hacked/ （要求Instagram支援）

若可以打開假帳號頁面，點選右上角「選單」找到「檢舉」選項，無論電腦或是手機應用程式都可用。

STEP 2

點選一下假帳號頁面右上角選單的「檢舉」。

詢問檢舉帳號的原因就選擇第二個「檢舉帳號」。

IG檢舉功能就會有一個「假冒他人」的選項。

STEP 3

依照提示進行相關操作，最後就會顯示Instagram已經收到你的檢舉，接下來就是靜候處置，不過在等待時我們還能做另一件事，那就是去檢舉假帳號產生的Fansly頁面（請看後半部的教學）。

若Instagram有成功受理檢舉，假冒的Instagram帳號就會被移除，顯示無法使用的錯誤訊息。

2. 向Wix.com檢舉偽造的Fansly網站

STEP 1

接著從假冒的Instagram帳號點選個人網址（通常以短網址偽裝），應該會被導向到一個Fansly頁面（這也是假的），從上方可以看到這個網站是使用Wix.com架站服務設計，在這裡我們先複製假網站的網址。

STEP 2

前往Wix.com回報濫用（Report Abuse）頁面，找到Phishing or Spam點一下後方「Send a Report」提交報告給支援小組進行處理。

STEP 3

Wix.com支援中心使用的是WixBot自動化機器人，不過只要照著提示操作，就能協助提交支援要求給Wix小組，操作上不會太難，首先會詢問要回報的Wix網站類型，選擇「I want to report a spam website」（我想要回報一個垃圾網站）。

WixBot會詢問要檢舉的頁面網址，將第一步驟複製的假Fansly頁面網址貼上，按下發送，要注意網址格式中有沒有一串wixsite.com，有的話才是Wix.com產生的頁面（不是的話就要回去對應的服務商檢舉）。

STEP 4

隨後WixBot會再詢問使用者的全名、Email，記得都要回答，直到最後顯示「Submit my report」點選一下就能將報告提交給客服中心，要進行到此步驟才算是檢舉完成。

顯示要求已經成功提交，稍後就會有客戶支援中心的專家透過Email與你聯繫，同時會收到一封Email上面有提交的ticket編號。

STEP 5

經過幾小時後就會收到Wix支援小組的回信，表示檢舉的偽造頁面已經被停用，到這裡就大功告成。

進入假帳號頁面、點選個人資料的網址後就會顯示Error 404訊息。

值得一試的三個理由：

協助使用者應對Instagram假帳號詐騙與偽造Fansly網站問題 以網址判斷假網站，提高網路安全意識，避免在網路上受騙 向Instagram和Wix.com檢舉假冒帳號與偽造網站的方法

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

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