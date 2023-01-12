蘋果iPhone App悄占手機儲存空間 IG可用這些方法瘦身減肥

現代人喜歡用手機拍照記錄生活，最怕的就是手機容量不足，而分享生活影像的社群媒體卻是吞噬儲存空間的巨獸。怎麼樣才能避免手機容量被社群媒體佔去大宗容量，科技達人教你幾招清空間。

根據《太陽報》報導，大家常用的社群媒體如Instagram（IG），因為以圖像為內容，因此應用程式在運作時充滿大量數據與暫存檔案，而吃掉不少手機容量。

因此想要清出手機被佔掉的空間，可以透過iPhone的設定，查看Instagram使用了多少儲存空間，以及哪些應用程式也佔據了最多儲存空間。

先刪去一些已經備份過的照片，可以減少應用程式佔用的儲存空間，以及它們產生的暫存容量。接著再到Instagram「取消保留」一些已經儲存的圖片，按下右下角的個人資料，進到個人頁面後，再點右上角的目錄鍵，在功能表中選擇「我的珍藏」，點擊後可看到2017年以來，保存功能開始後所儲存的照片。接著針對你想取消的貼文、照片或影像，對右下角的書籤按兩下就可以取消儲存。

對iPhone的用戶來說。若希望可以刪除再重新安裝Instagram，可以在主螢幕或應用程式裡，找到Instagram的App，長按IG後直到它開始晃動，再點擊刪除或左上角的減號，就能順利刪除。接著再到App Store裡重新安裝即可。

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