比冰棒Zenly更紅！「匿名問答」夯翻IG 教你用NGL App問害羞問題

回顧2022年，大家一定有很多事想和好友們聊聊！而社交平台Instagram（IG）、Facebook（FB，臉書）最近在夯什麼？原來是在夯一款「匿名問答」的App名為「NGL」，火速占據蘋果（Apple）的App Store免費排行榜第1名，擠下堪稱是「抓猴神器」Zenly的替代App「冰友」，到底該怎麼玩這款匿名發問的App？《聯合新聞網》帶你操作去。

「NGL」App是一款「匿名發問」的App，可產生專屬連結貼至IG限時動態，邀好友匿名發問，再透過IG回覆問題，一來一往的互動加上匿名性可以詢問很多「害羞的問題」，吸引不少網友下載。當然你如果想看「是誰發問」，則要透過付費解鎖（一周台幣220元），可以看到對方所在位置、裝置、NGL ID、傳送時間等資訊。

★怎麼用「NGL」App？

1.下載「NGL」App

「NGL App」衝上蘋果App Store免費排行榜第1名。（翻攝自蘋果官網）

2.設定好Instagram帳號，複製自己的NGL專屬連結

怎麼用「NGL」App之教學。（製圖／聯合新聞網）

3.進入Instagram往左滑選「限時動態」，可自拍美美的照片→點選右上方「方型笑臉」圖示→選擇「連結」

怎麼用「NGL」App之教學。（製圖／聯合新聞網）

4.貼上剛剛的NGL專屬連結、加點文字說明或GIF圖→點限時動態→就可在限動看到自己的資訊囉

怎麼用「NGL」App之教學。（製圖／聯合新聞網）

5.回到「NGL」App的「INBOX」點選匿名好友信件→可看到問題，並點選回覆

怎麼用「NGL」App之教學。（製圖／聯合新聞網）

6.點選回覆後就會跳至IG限動，此時想加點花邊或照片，可選「方型笑臉」圖示→加入圖片，就可以添加自己照片囉→再輸入回覆的文字→產生限動成功！

怎麼用「NGL」App之教學。（製圖／聯合新聞網）

7.想要看是誰傳給你的嗎，按下「這是誰傳的」或「Who sent these?」付費解鎖就可以了。

怎麼用「NGL」App之教學。（製圖／聯合新聞網）

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