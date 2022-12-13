iOS 16.2這天更新！10大功能介紹 無邊記App、Apple Music卡拉OK必玩

就在 iOS 16.1 發佈了一個多月後，Apple 將在 12 月 12 日這週正式向全球用戶推出 iOS 16.2 更新，而這次的 iOS 16.2更新有許多實用的新功能及改善， 像是推出全新的無邊記 App、支援 Apple Music 開唱/卡拉OK功能、新增鎖定畫面睡眠小工具及用藥提醒小工具等，也為 AOD 永遠顯示支援隱藏桌布及通知功能。

以下我們將整理這次更新的 10 個重要 iOS 16.2 功能給大家，讓你知道這次更新有哪些 iOS 16.2 新功能，以及優化了什麼內容。

iOS 16.2 正式版更新時間

iOS 16.2 正式版更新時間預計在 2022/12/12 這一週，外媒推測確切時間會是在 12/13（二） 左右。更新釋出時可在「設定」>「一般」>「軟體更新」將 iPhone 更新至 iOS 16.2 版本。

iOS 16.2 更新功能 1：無邊記 App

更新到 iOS 16.2 或 iPadOS 16.2 之後，你會發現 iPhone 桌面上多了一個「無邊記 App」，其實早在今年六月的開發者大會上 Apple 就展示過「無邊記」這款新的虛擬白板 App。

Apple 推出的「無邊記 App」主要特色是可以無限延伸畫布，無任何邊際與限制，也能與其他用戶共享編輯，甚至還能上傳檔案、照片、新增便條紙等，很適合腦力激盪或發想點子使用，支援 iPhone、iPad 及 Mac。

（圖／塔科女子提供）

iOS 16.2 更新功能 2：在 iPhone 永遠顯示隱藏桌布及通知

如果你的 iPhone 是最新的 iPhone 14 Pro 或 14 Pro Max 機型，那我們開啟內建的「永遠顯示」功能之後，通常還是能看到暗暗的桌布圖片，也能在不解鎖的情況下看到 App 通知。

而在 iOS 16.2 更新中，Apple 也為「永遠顯示」提供了更多可自訂的選項，用戶可在「設定」>「螢幕顯示與亮度」>「永遠顯示」裡選擇是否要隱藏桌布照片及通知。

（圖／塔科女子提供）

假設我選擇要「隱藏背景圖片」及「通知」，那麼當 iPhone 處於永遠顯示模式時它的桌布就是全黑的，也不會顯示通知，但還是可以看到時間和小工具喔！

（圖／塔科女子提供）

iOS 16.2 更新功能 3：Apple Music 開唱（卡拉OK功能）

最近 Apple 官方宣布即將推出一個新功能叫做 Apple Music 開唱，你可以想像成它就是一個讓你在 Apple Music 唱卡拉OK的唱歌功能！而現在，我們只要完成 iOS 16.2 更新，所有 Apple Music 訂閱用戶都支援使用「開唱」功能囉！

Apple Music 開唱功能的特色是，可以像卡拉OK唱歌一樣，自由調整背景人聲音量，可伴唱、對唱等，也會像在 KTV 唱歌一樣在畫面上顯示即時歌詞，這功能支援 iPhone、iPad 及新款 Apple TV 4K。

（圖／塔科女子提供）

iOS 16.2 更新功能 4：iCloud 進階資料保護

Apple 一直以來都很重視用戶隱私，也持續為資料與隱私安全作出改善，在 iOS 16.2 功能中，Apple 還推出了一個全新的「 iCloud 進階資料保護」功能，啟用此功能後，系統將採用「端對端加密」的方式確保你的 iCloud 資料只會在受信任的裝置上解密，即使連 Apple 官方都無法存取你的資料喔！

用戶們將可以在「設定」 >「Apple ID」>「iCloud」>「進階資料保護」裡看到這個新功能，不過目前台灣還無法啟用，我們期待未來 Apple 盡快為台灣用戶支援。

（圖／塔科女子提供）

iOS 16.2 更新功能 5：AirDrop 所有人限制

在之前的 iOS 舊版本上，當我們想分享照片給朋友時，iPhone 開啟 AirDrop 的選項可選「只限聯絡人」或「所有人」，但在 iOS 16.2 更新後，Apple 將 AirDrop 接收限制改成「開放所有人 10 分鐘」，換句話說，我們沒辦法再像以前那樣可永久對所有人開啟 AirDrop 了。

（圖／塔科女子提供）

如果開啟「AirDrop 開放所有人10 分鐘」，那麼 10 分鐘之後系統就會將 AirDrop 權限改為「只限聯絡人」，這樣之後當你忘記關閉所有人接收的選項，就不會收到陌生人傳的照片或檔案了。

（圖／塔科女子提供）

iOS 16.2 更新功能 6：改善通知顯示樣式

一開始更新到 iOS 16 時，很多人覺得不方便的一點是，不管你使用哪一個通知樣式：數量、堆疊或列表，當你在「通知中心」查看通知時，都需要在螢幕上往上滑，才可以看到通知，但現在 iOS16.2 更新更改了通知的顯示方式，我們可以直接看到所有通知列表，不用再往上滑了。

iOS 16.2 更新前

（圖／塔科女子提供）

iOS 16.2 更新後

（圖／塔科女子提供）

iOS 16.2 更新功能 7：備忘錄「參與者游標」

我們可以透過 Apple 內建的「備忘錄 App」和其他朋友共享編輯文件，而且所有變動都會即時顯示給所有共享者看到，而現在 iOS 16.2 功能還有新增一個更實用的「參與者游標」選項，啟用後我們就能看到誰編輯了備忘錄以及變動內容是什麼。

當其他人編輯或新增文字時，備忘錄上的文字更新將會出現淺淺的底色，底部也會顯示誰編輯了文件以及編輯時間喔！

（圖／塔科女子提供）

iOS 16.2 更新功能 8：Siri 無聲回應

相信大家應該都遇過不小心啟動 Siri，然後 Siri 還聽了你說的話並給你回應，最尷尬的情況就是在很安靜的環境下突然冒出 Siri 回覆，幸好現在更新到 iOS 16.2 之後，我們可以開啟「Siri 無聲回應」功能，讓 Siri 無聲回應你或以文字的方式呈現出要給你的回覆。

若想啟用這個 iOS 16.2 新功能，只要點進「設定」>「Siri 與搜尋」 >「Siri 回應」，並將語音回應就可以改成「偏好無聲回應」囉！

（圖／塔科女子提供）

iOS 16.2 更新功能 9：鎖定畫面睡眠小工具

iOS 16.2 新功能中，Apple 也為 iPhone 鎖定畫面新增了實用的睡眠小工具，如果你會戴 Apple Watch 睡覺，或是有下載睡眠追蹤 App，且也有把睡眠資料連動到「健康」的話，那更新到 iOS 16.2 後，我們就能睡眠小工具放在 iPhone 鎖定畫面上快速查看前一晚的睡眠狀態及週期。

（圖／塔科女子提供）

iOS 16.2 更新功能 10：鎖定畫面用藥提醒小工具

除了鎖定畫面睡眠小工具之外，如果你有在健康 App 新增用藥提醒，那現在更新到 iOS 16.2 後，我們也能把健康 App 的「用藥提醒小工具」放在 iPhone 鎖定畫面上，讓你隨時知道自己下次吃藥的時間，避免忘記服藥喔！

（圖／塔科女子提供）

總結

以上就是 iOS 16.2 更新重點，如果你想知道這次更新的 iOS 16.2 功能有哪些，可參考上方列出的十大更新喔！我自己最喜歡的是 Apple Music 開唱功能以及 iCloud 進階資料保護，前者可以讓我們自由調整背景人聲來伴唱或對唱，後者則能以端對端加密保護我們的 iCloud 資料。

iOS 16.2 更新內容常見問題 Q&A 何時推出 iOS 16.2 正式版更新？ 推測會在 2022/12/12 這一週釋出 iOS 16.2 更新，大約是在 12/13 左右。 iOS 16.2 有哪些新功能？ Apple 為 IOS 16.2 推出多個新功能及更新內容，包含：無邊記 app、Apple Music 開唱功能、兩個螢幕鎖定畫面小工具等，其他內容可參考文內說明。 iOS 16.2 更新時間多久？ 下載、安裝及更新時間大約為 20 分鐘。

《原文刊登於合作媒體塔科女子，聯合新聞網獲授權轉載。》

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