Google Chrome重度使用者看過來！教你用「密碼管理員」設複雜密碼不怕被駭

個資遭駭事件頻傳，不斷有專家呼籲使用者重視資安問題，若您對被駭客入侵感到害怕，又是Google瀏覽器的重度使用者，那可以研究他們最好用的功能之一，更改設定，防範資安問題。

根據《太陽報》報導，Google Chrome設有「密碼管理員」功能，它可以防止駭客駭進使用者的帳號，而且除了Google帳號之外，還有其他線上服務。

「密碼管理員」就像一個資料庫一樣，可以記住每個應用程式（App）或其他服務的使用者帳號與密碼。每次要登入不同應用服務時，都可以存下密碼。

要如何才能使用這項功能呢？使用者只需要把設定更改為「記住密碼」，以方便第一次登入時可以跳出這選項，下次再登入的時候，Chrome就可以自動幫使用者輸入密碼。

這也解決了網路安全最大的問題，那就是「重複使用密碼」。由於因為需要常更換密碼，讓很多人難以記住多組複雜的密碼，因此很多使用者會習慣重複使用同一組，而駭客便會利用這項弱點，利用重複使用的密碼駭入大量帳戶。

先前Google曾警告，數十億的密碼已被駭客入侵，且很容易在網路上找到，一但駭客找到這人龐大密碼資料庫，就會在使用者的帳戶上嘗試登入。因此若用戶僅重複使用一組密碼，那駭客就可以不費吹灰之力，同時登入不同的帳戶。

因此專家鼓勵使用密碼管理員，透過資料庫記住不同密碼登入不同服務帳戶，而且因為使用者不需要記住所有複雜的密碼，可以設定複雜難記的密碼，讓管理員自動記下，也避免駭客猜到繁瑣的密碼。

此外，密碼管理員除了幫用戶記住複雜的密碼外，還有一個「密碼檢查」工具，當使用者用了被洩漏過的密碼，系統便會自動出現警示，提醒用戶更換密碼，不要使用被外洩過的密碼。

打開Google Chrome瀏覽器→按下右上角的設定→找到有鑰匙符號的密碼選項，點選後可看見「記住密碼」的選擇，開啟這項設定後，它將會自動記住用戶在不同網站帳戶的密碼；按下檢查密碼的選項，Chrome則會掃描所有資訊，並通知用戶是否使用了被外洩過的密碼。

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