必學！梨泰院踩踏事件湧傷患難辨身份 教你做蘋果、安卓「醫療卡」搶救自己的命

韓國首爾上（10）月29日發生梨泰院踩踏事件，奪走156條人命，一下子死傷湧現，確認患者身份，成為醫護人員或警方的最大難題。網紅宋讚養表示，手機上的「醫療卡」就成為韓國醫護人員第一時間找尋的目標，也同時能讓緊急聯絡人或身邊親友快速得知自身狀態，他建議每個民眾都應該在手機上製作。

《聯合新聞網》來教你如何在蘋果（Apple）的iOS版和安卓（Android）版設定醫療卡「救自己的命」，以備不時之需。

蘋果iOS版：

1.點選「健康」App→摘要→醫療卡。

設定蘋果iOS「醫療卡」過程。（製圖／聯合新聞網）

2.醫療卡設定基本資料、緊急聯絡人，將畫面往下移動後，別忘記要在「鎖定畫面」設定「啟用」。

設定蘋果iOS「醫療卡」過程。（製圖／聯合新聞網）

3.可在鎖定畫面的左下角點選「緊急服務」→「醫療卡」叫出個人資料。

設定蘋果iOS「醫療卡」過程。（製圖／聯合新聞網）

4.或是「按住側邊按鈕和其中一個音量按鈕」，出現「SOS 緊急服務」滑桿時，可點選「醫療卡」叫出個人資料。

設定蘋果iOS「醫療卡」過程。（製圖／聯合新聞網）

安卓（Android）版：

1.點選「設定」→安全性與緊急援助→點選「醫療資訊」和「緊急聯絡人」。

設定安卓「醫療卡」過程。（製圖／聯合新聞網）

2.在此可設定「醫療資訊」和「緊急聯絡人」。

設定安卓「醫療卡」過程。（製圖／聯合新聞網）

3.鎖定畫面時可在螢幕上「由下往上」滑動進入撥號畫面→點選下方「緊急撥號（緊急通報）」。

設定安卓「醫療卡」過程。（製圖／聯合新聞網）

4.點選「查看緊急救援資訊」，就能看到自己所製作的醫療卡資訊。

設定安卓「醫療卡」過程。（製圖／聯合新聞網）

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