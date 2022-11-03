必學！梨泰院踩踏事件湧傷患難辨身份 教你做蘋果、安卓「醫療卡」搶救自己的命
韓國首爾上（10）月29日發生梨泰院踩踏事件，奪走156條人命，一下子死傷湧現，確認患者身份，成為醫護人員或警方的最大難題。網紅宋讚養表示，手機上的「醫療卡」就成為韓國醫護人員第一時間找尋的目標，也同時能讓緊急聯絡人或身邊親友快速得知自身狀態，他建議每個民眾都應該在手機上製作。
《聯合新聞網》來教你如何在蘋果（Apple）的iOS版和安卓（Android）版設定醫療卡「救自己的命」，以備不時之需。
蘋果iOS版：
1.點選「健康」App→摘要→醫療卡。
2.醫療卡設定基本資料、緊急聯絡人，將畫面往下移動後，別忘記要在「鎖定畫面」設定「啟用」。
3.可在鎖定畫面的左下角點選「緊急服務」→「醫療卡」叫出個人資料。
4.或是「按住側邊按鈕和其中一個音量按鈕」，出現「SOS 緊急服務」滑桿時，可點選「醫療卡」叫出個人資料。
安卓（Android）版：
1.點選「設定」→安全性與緊急援助→點選「醫療資訊」和「緊急聯絡人」。
2.在此可設定「醫療資訊」和「緊急聯絡人」。
3.鎖定畫面時可在螢幕上「由下往上」滑動進入撥號畫面→點選下方「緊急撥號（緊急通報）」。
4.點選「查看緊急救援資訊」，就能看到自己所製作的醫療卡資訊。
📢 【周報】「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！
📢 他求電量、續航佳的「外送用」高CP值手機 網友指這1關鍵才重要
📢 蘋果iPad 10漲爆！台灣比拚全球價格「比日本便宜」 這國家貴到可再買1台
📢 懶得自己洗澡？「人體洗衣機」幫你沐浴、還放音樂讓你放鬆
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言