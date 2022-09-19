圖文教你做／一鍵報平安！「LINE安全通報」功能啟用 親友狀況馬上掌握
台東17、18日發生連續規模6以上強震，造成各地房屋倒塌、交通阻斷等生活災害，截至今（19）日早上8點，釀全國1死、146傷嚴重傷亡。
通訊軟體LINE宣布，開啟「LINE安全通報」功能，用戶可透過相關功能迅速回報狀況，在無法即時聯繫親友時快速報平安。
根據LINE官方部落格說明，「LINE安全通報」服務是全國性服務 （無法只鎖定單一城市），在3種情況下開啟功能，芮氏規模6（含）以上且造成嚴重損害的地震發生、影響強烈且造成嚴重損害的颱風或其他情況嚴重的大型事件時，系統會開始「LINE安全通報」。
「LINE安全通報」適用版本為LINE 12.7.0（含）以上，Android與iOS雙平台皆可使用，唯目前未支援手機以外版本，例如電腦版。
一、回報自己的安全狀態
於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」欄位中，點選「回報我的狀況」，即可進一步點選「我很安全」或「我有受影響」，並選擇下方的預設訊息，例如「我沒事，請別擔心」。
二、查詢好友的安全狀態
於LINE主頁中的「好友名單」處點選「安全通報」，即可看到好友目前回報的狀況。
三、了解更多相關資訊
於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」欄位中，點選「暸解更多」會連結至與此緊急事件相關的頁面，如LINE TODAY新聞頁面等。
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