拍照掉漆嗎？蘋果官方教你掌握「黃金光線」拍出最美夏日光景

如何用iPhone捕捉光線拍出夏日光景？蘋果為讓手機用戶更能把玩手上的iPhone，特地找來多位手機攝影師，教大家用iPhone專業拍攝，紀錄美好的夏天！

蘋果最近找來攝影師Eddy Chen、 Creative Pros Jahmyra 和 David，教大家使用iPhone中的人像模式、景深控制與夜間模式技巧，只要學習掌握這些技巧，就能拍出令人動容的照片。

這集照片拍攝教學之旅從墨西哥出發，攝影師Eddy Chen表示，首先我們在外面取景必須注意一天當中，光線如何改變事物的樣子。再來是拍攝物的形體，當我們注意的外景中有豐富的顏色以及造型特出的標的物時，先確認當下時間，再去看光線調整我們的曝光度。

Eddy Chen指出，拍攝當天是傍晚，當確定拍攝目標時，我們打開iPhone攝影機，鏡頭對準物體後，點選螢幕裡的「太陽圖示」往下拖曳，降低曝光度後即可獲得拍攝物體的部分陰影，便能營造出立體感。

Eddy Chen説自己最喜歡的傍晚時刻是墨西哥的公園，他更喜歡在這時候拍攝人像。圖擷自 Apple

Eddy Chen也提到，捕捉人們的陰影最有趣，當中訣竅就是挑好背景，鏡頭對準後，等待有人路過，接著開啟連拍模式；接著從拍好的照片裡，會先編輯對比度，再用飽和度強化顏色後，最後添加濾鏡，就完成一張完美的紀錄。

Eddy Chen説自己最喜歡的傍晚時刻是墨西哥的公園，他更喜歡在這時候拍攝人像，因為光線很好且很低，所以實際上很難拍出不好看的人像照。把握此刻的黃金光線，可以讓模特兒站定，接著轉身拍攝不同角度，如此以來捕捉不同角度的臉型，日落之前都是拍人像的最佳時刻。

攝影身們提醒，日落前的光線是金黃色的，他會讓身邊景象變得越來越好看，光線也越來越低，此時拍攝者可以得到邊緣光線、髮際邊也會透光；此時，若將拍攝模式轉為肖像模式，散景效果就會將模特兒從背景中分離，此時即可就主角本身進行編輯。

日落前的光線是金黃色的，他會讓身邊景象變得越來越好看，光線也越來越低，此時拍攝者可以得到邊緣光線、髮際邊也會透光。圖擷自 Apple

日落前的光線是金黃色的，他會讓身邊景象變得越來越好看，光線也越來越低，此時拍攝者可以得到邊緣光線、髮際邊也會透光。圖擷自 Apple

日落前的光線是金黃色的，他會讓身邊景象變得越來越好看，光線也越來越低，此時拍攝者可以得到邊緣光線、髮際邊也會透光。圖擷自 Apple

編輯人像照時，可以先點擊螢幕右上角的景深編輯功能，將模糊程度提高為1,4， 接下來項讓這張照片更有戲劇張力，我們將陰影改為-36後，增強落日帶來的黃金光芒中的光線，接著是調低亮度至-41，降低身後的太陽，然後改變深色模式（Black point）為21，讓周遭數目更清晰。

只要留意光線，再加上好的配景及善用手機裡的功能，人人都能拍出好照片，留下美好紀念。

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