圖文教你做／IG Reels短影音全球夯…竟不能看歷史紀錄？2動作自製「類觀看紀錄」
Instagram Reels短影音功能推出後引起全球爆紅，今（2022）年登台後，更吸引許多用戶製作短影音打造自己的風格，只要打開Instagram（IG），就可Reels功能拍攝或上傳短片，還能加入特效、濾鏡及播放速度，相當有趣。
現在一打開IG滿滿的Reels短影音，有時一眼滑下來，想再看前面看過的短影音卻找不到了，就有網友好奇，IG有觀看Reels的歷史紀錄可以看嗎？答案恐怕要失望了，IG並未像YouTube一樣，可在選單點選「觀看紀錄」查看點過的影片，但現在起，你可以透過這2項方式做成「類觀看紀錄」，《聯合新聞網》來帶你簡單操作！
1.想要觀看Reels短影音的歷史紀錄，建議從現在起，可將看過的影片「點選愛心」，未來可以透過「曾按過的愛心」的機制去尋找，方法為：
．個人檔案頁面→點選右上角「三」→設定。
．搜尋列輸入「管理說讚的對象」→可看見曾在按過的「讚（愛心）」，裡頭包括照片、影片及Reels短影音，還可設定排序，像是特定月份、作者或是新舊排序依據，進而回顧先前歷史紀錄。
2.另一種方法則是利用圖示像標籤一樣的「珍藏」。方法如下：
．以Reels短影音為例→按下右下角「…」→點選「珍藏」即完成。
．找出「珍藏」的照片，從個人檔案頁面→點選右上角「三」→我的珍藏。
．就可查看自己所有「珍藏」過的照片、影片或Reels短影音。還可點選右上角「+」，為Reels短影音進行分類。
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