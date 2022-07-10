圖文教你做／EXCEL加註解不難！還能加顏色變美美 看表單更一目了然

添加註解的功能在Execl裡可說是十分常見，不只能維持版面的清晰又可以補充一些內容，讓看資料的人能更快的進入狀況，今天就把在使用註解功能會遇到的狀況一一為大家做介紹：

1.添加註解 2.顯示所有註解 3.註解顯示方式 4.刪除註解(批量刪除)

🚩插入註解

以下介紹三種常見的插入註解方法。

1.快捷鍵：Shift+F2

EXCEL加註解流程圖。（圖／麥斯雞提供）

2.選擇欲添加的儲存格👉點擊滑鼠右鍵👉插入註解

EXCEL加註解流程圖。（圖／麥斯雞提供）

3.校閱👉增加註解

EXCEL加註解流程圖。（圖／麥斯雞提供）

🚩顯示所有註解

一個工作表內可能同時存在N個註解，此時想要同時看到所有註解其實很簡單。

校閱👉「顯示所有註解」

EXCEL加註解流程圖。（圖／麥斯雞提供）

🚩註解顯示方式

主要分為三種顯示方式：

檔案👉其他👉Excel 選項👉「進階」裡面的「顯示」

✨不顯示註解或指標 ✨只顯示指標，停留時才顯示註解 ✨顯示註解和指標

EXCEL加註解流程圖。（圖／麥斯雞提供）

EXCEL加註解流程圖。（圖／麥斯雞提供）

🚩刪除所有註解

1.右鍵刪除

選取要刪除的範圍👉右鍵「刪除註解」

EXCEL加註解流程圖。（圖／麥斯雞提供）

2.橡皮擦刪除

常用👉清除👉下拉後的「清除註解」。

Step 1：先框選範圍

Step 2：按下清除註解

EXCEL加註解流程圖。（圖／麥斯雞提供）

🚩註解框格式更改

以上功能都大致了解以後，可能有人會想把註解框用的花俏一點（笑，其實是可以的喔，除了基本內建的黃色以外要改甚麼顏色都OK，加入圖片也可以。）

註解框周圍點擊右鍵「註解格式」👉色彩和線條👉選擇喜歡的顏色

EXCEL加註解流程圖。（圖／麥斯雞提供）

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

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