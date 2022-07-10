圖文教你做／EXCEL加註解不難！還能加顏色變美美 看表單更一目了然
添加註解的功能在Execl裡可說是十分常見，不只能維持版面的清晰又可以補充一些內容，讓看資料的人能更快的進入狀況，今天就把在使用註解功能會遇到的狀況一一為大家做介紹：
1.添加註解
2.顯示所有註解
3.註解顯示方式
4.刪除註解(批量刪除)
🚩插入註解
以下介紹三種常見的插入註解方法。
1.快捷鍵：Shift+F2
2.選擇欲添加的儲存格👉點擊滑鼠右鍵👉插入註解
3.校閱👉增加註解
🚩顯示所有註解
一個工作表內可能同時存在N個註解，此時想要同時看到所有註解其實很簡單。
校閱👉「顯示所有註解」
🚩註解顯示方式
主要分為三種顯示方式：
檔案👉其他👉Excel 選項👉「進階」裡面的「顯示」
✨不顯示註解或指標
✨只顯示指標，停留時才顯示註解
✨顯示註解和指標
🚩刪除所有註解
1.右鍵刪除
選取要刪除的範圍👉右鍵「刪除註解」
2.橡皮擦刪除
常用👉清除👉下拉後的「清除註解」。
Step 1：先框選範圍
Step 2：按下清除註解
🚩註解框格式更改
以上功能都大致了解以後，可能有人會想把註解框用的花俏一點（笑，其實是可以的喔，除了基本內建的黃色以外要改甚麼顏色都OK，加入圖片也可以。）
註解框周圍點擊右鍵「註解格式」👉色彩和線條👉選擇喜歡的顏色
《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》
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