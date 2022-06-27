圖文教你做／iPhone訊息神技+1 用iMessage手繪「笑死」給麻吉！
我們通常都會使用 iPhone 訊息—— iMessage 的文字訊息或語音訊息功能來和朋友傳訊聊天，之前我們也介紹過 iMessage 特效及透過 iMessage 玩遊戲的方法，讓你和朋友在 iMessage 聊天室可以有更多好玩的選項。
但其實 iPhone 訊息還有一個比較少人知道的隱藏功能，就是 iMessage 手寫訊息，我們可以將自己親手畫的塗鴉或手寫字傳給對方喔！下方會有詳細使用教學。
如何在 iPhone 傳送 iMessage 手寫訊息？
無論使用 iPhone 或 iPad，我們都可以輕鬆傳送 iMessage 塗鴉或手寫訊息並免費傳送給對方，以下是 iMessage 手寫訊息的詳細使用步驟：
1.開啟 iPhone 訊息，點開任何一個你想傳送 iMessage 訊息的聯絡人。
2.按一下 iMessage 訊息框，啟動 iPhone 鍵盤。
3.將 iPhone 橫放變成橫向螢幕模式，如果你有鎖定直向的話，請開啟 iOS 控制中心取消固定。
4.在 iMessage 中，鍵盤右下角會出現一個「塗鴉」按鈕，請點選它。
5.在空白的白板上寫上 iMessage 手寫字或塗鴉，下方也會有一些預設的中文訊息可以選用，目前只能使用黑色畫筆，無法更改畫筆顏色。
6.寫完 iMessage 手寫字或完成塗鴉畫圖後，點選訊息框右邊藍色的「送出鍵」就能傳送 iMessage 手寫訊息給對方囉！當然如果你想為手寫訊息新增一些特效，請長按藍色的「送出鍵」就能選擇你喜歡的 iMessage 特效。
7.送出後，雙方就能透過 iPhone 訊息的手寫功能互相傳送手寫字或塗鴉。
收到的 iMessage 訊息通知會顯示「手寫訊息」
此外，無論是你或對方傳送 iMessage 手寫訊息，收到的那一方所看到的通知會顯示「手寫訊息」喔！這樣你就能提前知道對方傳送的 iMessage 訊息類型。
總結
如果你平常會透過 iPhone 訊息的 iMessage 功能和朋友傳訊息聊天，不妨可以玩玩看這個有趣的手寫訊息，可以傳送手寫字和手繪塗鴉。
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《原文刊登於合作媒體塔科女子，聯合新聞網獲授權轉載。》
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