快訊

口罩政策有望鬆綁？ 陳時中：「這1情況」可考慮免戴

7964確診者住院中 陳時中：病床使用雙北略降、其他地方略升

病歿+144例、90人未打滿3劑疫苗 再增9歲確診童家中死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圖文教你做／AirPods或藍牙耳機一耳沒聲音真的出問題嗎？用Mac、iPhone試試排解方法

聯合新聞網／ 電獺少女
（圖／電獺少女提供）
（圖／電獺少女提供）

學起來

對 Henley 來說耳機、音樂和咖啡是上班生活的必須，寫稿時沒配音樂就會覺得哪裡怪怪，但有一種狀況會讓我渾身更不對勁，那就是藍牙耳機和電腦連線後，只有一耳有聲音（救命）。抱持著「就不相信只有我碰過這問題」的想法，以下就來和大家分享，萬一在使用 Mac 或 iPhone 時，遇到藍牙耳機連線後，只有一耳有聲音的狀況，可以透過什麼方法來排除

在 Mac 上遇到藍牙耳機沒聲音的解法

當碰到將藍牙耳機與 Mac 連線後，碰到左右耳只有一耳有聲音的狀況時，可以先將耳機與電腦中斷連線，重新配對再試試，那如果發現情況還是一樣的話，這時候可以點選左上角的蘋果 >>「系統偏好設定」

（圖／電獺少女提供）
（圖／電獺少女提供）

在「系統偏好設定」的頁面中點選「聲音」

（圖／電獺少女提供）
（圖／電獺少女提供）

接著查看「所選裝置的設定」中，左聲道和右聲道的音量是否平衡，如果你的藍牙耳機只有一耳有聲音的話，那麼很可能是只開到左聲道或右聲道的關係所致，將音量平衡後，兩耳應該就能聽到聲音啦

（圖／電獺少女提供）
（圖／電獺少女提供）

在 iPhone 上遇到藍牙耳機沒聲音的解法

那如果是在 iPhone 上遇到這個問題，可以進到手機裡面的「設定」>> 選擇「輔助使用」>>「音訊 / 視覺」

（圖／電獺少女提供）
（圖／電獺少女提供）

將左聲道和右聲道的音量調整為平衡，應該就能排除只有一耳聽得到聲音的問題啦

（圖／電獺少女提供）
（圖／電獺少女提供）

以上方法提供給有需要的人參考，遇到藍牙耳機連線後，只有一耳傳出聲音，或是耳機左右耳的音量不同的狀況時，先別慌張，試著先重新配對並再連線一次，如果還是不行的話，不妨就用用以上方法來解決吧！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

咖啡

延伸閱讀

實用！聽音樂入眠 「睡著就關閉」 正妹教iPhone這功能就達成

Google不藏了？Pixel 7原型機莫名曝光被「拍賣」 還用這台新手機拍照

圖文教你做／Apple ID爆大規模個資外流 提升安全性靠「雙重認證」這招

圖文教你做／Google Fonts全新「Noto Emoji」 自由設計、免費下載就能用

相關新聞

圖文教你做／AirPods或藍牙耳機一耳沒聲音真的出問題嗎？用Mac、iPhone試試排解方法

對 Henley 來說耳機、音樂和咖啡是上班生活的必須，寫稿時沒配音樂就會覺得哪裡怪怪，但有一種狀況會讓我渾身更不對勁，那就是藍牙耳機和電腦連線後，只有一耳有聲音（救命）。抱持著「就不相信只有我碰過這問題」的想法，以下就來和大家分享，萬一在使用 Mac 或 iPhone 時，遇到藍牙耳機連線後，只有一耳有聲音的狀況，可以透過什麼方法來排除

圖文教你做／只是口頭聊天...下秒手機廣告竟瘋狂推銷 擺脫糾纏只要這招

你也曾被廣告「讀心」嗎？最近有網友分享，明明和同事聊天聊到電動牙刷，不到5分鐘，明明沒搜尋過關鍵字的手機竟跳出電動牙刷相關廣告，這讓她強烈懷疑手機絕對會竊聽！對此，有內行網友分享解決妙招，只要一步設定

圖文教你做／IG帳號怎麼連結FB？同步發文、Po限時動態很簡單

Facebook 與 Instagram 是許多人每天都會使用的社交平台，FB 偏向內容分享，IG 偏向照片與影片分享，由於兩者都是 Meta 公司旗下的社群軟體，因此我們可以將 IG 帳號與 FB 帳號互相連結，優點是可同步發文和限時動態。

圖文教你做／居家辦公好煩躁？ 快上這APP有效減壓

你在工作、閱讀或是放鬆時習慣聽音樂嗎？每個人的答案可能不同，對我來說，我的經驗是有音樂可以提升工作效率，而且也更容易專心，不過取決於聽什麼音樂，之前我曾介紹過一些Lo-Fi相關的服務很有用，Lo-Fi

圖文教你做／AirDrop淪騷擾、散布不雅照工具 教你3招自保

iPhone內建的AirDrop功能便於蘋果使用者分享檔案、照片等，不僅沒有檔案大小限制，更不會壓縮檔案品質，是相當方便的iPhone小工具。不過，AirDrop也經常淪為擾擾、惡作劇的工具，日前曾有

圖文教你做／小資族算每月花費卡關Excel 關鍵在做錯這動作

剛開始入門在使用Excel時候，每個單元格都會細心的填入數字以及單位，但好不容易要把剛學會的公式套用進去卻發現無法運算？到底是哪裡出錯了呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。