圖文教你做／AirPods或藍牙耳機一耳沒聲音真的出問題嗎？用Mac、iPhone試試排解方法

學起來

對 Henley 來說耳機、音樂和咖啡是上班生活的必須，寫稿時沒配音樂就會覺得哪裡怪怪，但有一種狀況會讓我渾身更不對勁，那就是藍牙耳機和電腦連線後，只有一耳有聲音（救命）。抱持著「就不相信只有我碰過這問題」的想法，以下就來和大家分享，萬一在使用 Mac 或 iPhone 時，遇到藍牙耳機連線後，只有一耳有聲音的狀況，可以透過什麼方法來排除

在 Mac 上遇到藍牙耳機沒聲音的解法

當碰到將藍牙耳機與 Mac 連線後，碰到左右耳只有一耳有聲音的狀況時，可以先將耳機與電腦中斷連線，重新配對再試試，那如果發現情況還是一樣的話，這時候可以點選左上角的蘋果 >>「系統偏好設定」

（圖／電獺少女提供）

在「系統偏好設定」的頁面中點選「聲音」

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接著查看「所選裝置的設定」中，左聲道和右聲道的音量是否平衡，如果你的藍牙耳機只有一耳有聲音的話，那麼很可能是只開到左聲道或右聲道的關係所致，將音量平衡後，兩耳應該就能聽到聲音啦

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在 iPhone 上遇到藍牙耳機沒聲音的解法

那如果是在 iPhone 上遇到這個問題，可以進到手機裡面的「設定」>> 選擇「輔助使用」>>「音訊 / 視覺」

（圖／電獺少女提供）

將左聲道和右聲道的音量調整為平衡，應該就能排除只有一耳聽得到聲音的問題啦

（圖／電獺少女提供）

以上方法提供給有需要的人參考，遇到藍牙耳機連線後，只有一耳傳出聲音，或是耳機左右耳的音量不同的狀況時，先別慌張，試著先重新配對並再連線一次，如果還是不行的話，不妨就用用以上方法來解決吧！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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