圖文教你做／居家辦公好煩躁？ 快上這APP有效減壓

你在工作、閱讀或是放鬆時習慣聽音樂嗎？每個人的答案可能不同，對我來說，我的經驗是有音樂可以提升工作效率，而且也更容易專心，不過取決於聽什麼音樂，之前我曾介紹過一些Lo-Fi相關的服務很有用，Lo-Fi是什麼呢？簡單來說Lo-Fi就是「低保真音樂」的縮寫，相較於Hi-Fi沒有太過乾淨、完美的音質表現，但是大多有不斷重複的旋律、慵懶和環境音，更容易使聽眾內心平靜。

如果你也偏好類似風格，本文要推薦的「Vawe」你一定也會很喜歡，Vawe是一個適合工作、學習或是放鬆使用的音樂服務，融合大自然聲音和舒緩的音樂風格幫助我們放鬆、減輕壓力焦慮或壓力，有助於提升工作效率或是幫助入睡，網站看起來非常清爽，只要打開網頁就能隨機播放收聽。

Vawe除了提供Lo-fi音樂，還有一個混合器（Mixer）功能，可以對音樂加入各種環境聲音，像是下雨天的雨聲、浪潮、營火、溪流、森林、叢林、夏夜晚風、鐵道、雷鳴、洞穴、瀑布、夏日草地、風聲、白噪音和其他需要付費升級為Plus帳戶的特別音效，加入特定環境音讓音樂有不一樣的感受。

如果不想要手動混合各種聲音，Vawe也有專業音樂家特別編製的「Potion」選項，可以快速播放特定的環境聲音，就能直接營造出某些氛圍，戴上耳機有一種身歷其境的感受，對於想要阻擋外界聲音、但又不希望被音樂干擾，這個功能也很有幫助，有興趣的話趕快打開Vawe網站試試看吧！

使用教學

步驟一

開啟Vawe網站直接點選中間功能列「播放」按鈕就會開始播送隨機Lo-fi音樂，免費版不能直接跳到下一首，基本的暫停、音量調整都可以用，這也是Vawe最主要的功能。

步驟二

往下捲動會看到混合器（Mixer），可以將各種環境音打開、混合到音樂裡，調整音量大小，就會變成屬於使用者的獨特環境背景，有些聲音是需要付費升級會員才能使用，不過Vawe免費提供的選項還真不少，隨意加入雨聲、森林和溪流的聲音聽起來就很舒服、放鬆。

步驟三

前面提到Vawe有專業音樂家特別製作的「Potions」功能，打開後其實就是很多的場景音效，都是各種聲音的結合，像是在海上的風暴、沼澤環境、夏季草地、宇宙太空船、黑膠唱盤、海蝕洞、太陽雨、在壁爐旁打呼的貓等等，下面很多的題材標示為「PLUS」需要付費升級才能使用，前面這幾種不用。

點選「Potion」選項的任何圖片後就會播放特定的環境音組合，由各種環境音組成的主題，可惜Potion無法搭配Lo-fi音樂一起播放，只有單純的音效而已。

步驟四

如果使用者註冊帳號，還能將混合器的組合加入最愛，以便隨時帶入特定情境，相當有趣，如果喜歡在工作或看書、休息時聽點音樂，Vawe真的是個蠻不錯的輕音樂選擇。

值得一試的三個理由： 一、Vawe 適合工作、學習或是放鬆使用的音樂服務，隨機播放 Lo-fi 音樂 二、利用混合器功能對音樂加入各種環境聲音 三、也能使用 Potion 帶入特定情境，模擬在不同環境的音效組合

《原文刊登於免費資源網路社群，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦