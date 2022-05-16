圖文教你做／散播好歌散播愛！Apple Music歌曲分享到IG限動4招看過來

常常看到使用 Apple Music 和 Spotify 的朋友會在 IG 的限時動態分享歌曲或歌詞，讓分享慾爆棚的我，也想要和朋友們分享我正在聆聽的歌曲來表達我的心聲，那要怎麼做我才可以在 Instagram 的 限時動態 分享歌曲呢？

如何分享 Apple Music 的音樂到 Instagram 限時動態 ？

分享歌曲到 IG 限時動態

請在「音樂」app 選擇想要分享到 IG 的歌曲，再點右上角「⋯」選單裡面的「分享歌曲⋯」來分享歌曲；首次分享的使用者可能會在分享選單中找不到「Instagram」app，請往左滑到選單最後面，選擇「⋯ 更多」圖示來新增。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

進入「⋯ 更多」選單後，選擇「編輯」，找到「Instagram」並按下綠色的“+”，就會新增到分享選單中了，平常需要分享的時候就再也不會找不到。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

回到分享選單後，請選擇分享到「Instagram」，畫面就會跳到 Instagram app 新增限時動態的頁面。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

使用者可以依照自己喜好的風格排列或新增限時動態文字，完成編輯後選擇左下角「限時動態」，就會發佈這則限時動態到 IG 了，到時候你的朋友們就可以透過你的限時動態點擊左上角「🎵 在 Apple Music 上播放」，到 Apple Music 聆聽歌曲。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

分享歌詞到 IG 限時動態

除了可以分享歌曲到 Instagram，使用者也可以選擇分享歌曲中的歌詞到限時動態，請選擇「分享歌詞⋯」，接下來會請你選擇欲分享的歌詞內容，可以自由選擇 149 個字元（中文和英文上限都是 149 字元）內的歌詞，選取完成後請選擇下方分享選單的「Instagram」。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

和分享歌曲一樣，分享歌詞也可以編輯限時動態的版面、文字和插圖，只是會有歌曲的歌詞呈現在限時動態中，編輯完成後請選擇左下角「限時動態」，這則限時動態就會發佈到 IG，朋友們同樣也可以透過你的限時動態點擊左上角「🎵 在 Apple Music 上播放」，到 Apple Music 聆聽歌曲。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

學會分享歌曲和歌詞到 Instagram，就可以和你的朋友分享你在上班、通勤、出遊或是夜深人靜的時候聆聽的歌曲了，除了可以讓朋友了解你平時的音樂喜好，也有多一個與朋友的互動方式，增加互相的交流。

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

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