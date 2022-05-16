快訊

整理包／衝刺倒數！111國中教育會考大補帖 各科重點、防疫規定一次看

北韓報告121萬人「發熱」病例 累計50死

槍口下的老父親：俄軍殘殺烏克蘭的暴行錄影

圖文教你做／散播好歌散播愛！Apple Music歌曲分享到IG限動4招看過來

聯合新聞網 / APPLEFANS 蘋果迷
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

常常看到使用 Apple Music 和 Spotify 的朋友會在 IG 的限時動態分享歌曲或歌詞，讓分享慾爆棚的我，也想要和朋友們分享我正在聆聽的歌曲來表達我的心聲，那要怎麼做我才可以在 Instagram 的 限時動態 分享歌曲呢？

如何分享 Apple Music 的音樂到 Instagram 限時動態 ？

分享歌曲到 IG 限時動態

請在「音樂」app 選擇想要分享到 IG 的歌曲，再點右上角「⋯」選單裡面的「分享歌曲⋯」來分享歌曲；首次分享的使用者可能會在分享選單中找不到「Instagram」app，請往左滑到選單最後面，選擇「⋯ 更多」圖示來新增。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

進入「⋯ 更多」選單後，選擇「編輯」，找到「Instagram」並按下綠色的“+”，就會新增到分享選單中了，平常需要分享的時候就再也不會找不到。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

回到分享選單後，請選擇分享到「Instagram」，畫面就會跳到 Instagram app 新增限時動態的頁面。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

使用者可以依照自己喜好的風格排列或新增限時動態文字，完成編輯後選擇左下角「限時動態」，就會發佈這則限時動態到 IG 了，到時候你的朋友們就可以透過你的限時動態點擊左上角「🎵 在 Apple Music 上播放」，到 Apple Music 聆聽歌曲。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

分享歌詞到 IG 限時動態

除了可以分享歌曲到 Instagram，使用者也可以選擇分享歌曲中的歌詞到限時動態，請選擇「分享歌詞⋯」，接下來會請你選擇欲分享的歌詞內容，可以自由選擇 149 個字元（中文和英文上限都是 149 字元）內的歌詞，選取完成後請選擇下方分享選單的「Instagram」。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

和分享歌曲一樣，分享歌詞也可以編輯限時動態的版面、文字和插圖，只是會有歌曲的歌詞呈現在限時動態中，編輯完成後請選擇左下角「限時動態」，這則限時動態就會發佈到 IG，朋友們同樣也可以透過你的限時動態點擊左上角「🎵 在 Apple Music 上播放」，到 Apple Music 聆聽歌曲。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

學會分享歌曲和歌詞到 Instagram，就可以和你的朋友分享你在上班、通勤、出遊或是夜深人靜的時候聆聽的歌曲了，除了可以讓朋友了解你平時的音樂喜好，也有多一個與朋友的互動方式，增加互相的交流。

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram

延伸閱讀

圖文教你做／手機寫筆記不再歪七扭八！iPhone、iPad備忘錄加入「橫線與隔線」更整齊

M2版iPad Pro修修臉？瀏海螢幕「長在腰上」 概念圖撞臉敵隊平板

iPhone 13系列銷量曝4大重點 果粉用「行動力」告訴你換機速度有多快

開箱影片／Sony Xperia 1 IV運動拍照直播神器 3顆鏡頭全支援對焦連拍、拍好動毛小孩沒問題

相關新聞

圖文教你做／散播好歌散播愛！Apple Music歌曲分享到IG限動4招看過來

常常看到使用 Apple Music 和 Spotify 的朋友會在 IG 的限時動態分享歌曲或歌詞，讓分享慾爆棚的我，也想要和朋友們分享我正在聆聽的歌曲來表達我的心聲，那要怎麼做我才可以在 Instagram 的 限時動態 分享歌曲呢？

圖文教你做／Apple ID爆大規模個資外流 提升安全性靠「雙重認證」這招

先別慌張（客服溫柔口氣 近期傳出蘋果 Apple ID 疑似有大規模帳號密碼外流的消息，上週看到新聞的時候還覺得「不太可能吧真假」，結果今天中午就電獺少女就有兩名成員在群組喊聲表示，收到 A

圖文教你做／Google Fonts全新「Noto Emoji」 自由設計、免費下載就能用

喜歡 在電獺少女的官網中，與「免費的 PTT 簡報模板」有關的內容一直以來都受到蠻多人歡迎，可見做出好看的簡報和報告真的是門學問。今天要來和獺友們分享主題，和做出漂亮簡報也有點相關，那就是 Go

圖文教你做／如何視訊看診？「健康益友APP」操作流程一次看

國內確診人數不斷攀升，居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類人今（12）日起「快篩陽性視同確診」，可透過遠距視訊診療醫師，協助評估確認結果，居家照護需求也持續增加。目前居家照護有3管道，包含各地方政府的責任

圖文教你做／手機寫筆記不再歪七扭八！iPhone、iPad備忘錄加入「橫線與隔線」更整齊

和過往相比，iOS 內建的備忘錄 app 功能越來越齊全，可以單純當作備忘錄使用，也可以掃描文件、書寫筆記、繪畫或製作待辦清單。常常在書寫的時候，會因為 iPhone 螢幕太小難以掌控書寫範圍，或是因為 iPad 滑順的螢幕造成寫字歪一邊，其實備忘錄內建有一個橫線與格線功能，只要使用者選擇自己適合的樣式，就可以讓筆記撰寫起來更整齊。

圖文教你做／IG限動可加音樂玩給你看 實測23年前〈ㄘㄨㄚˋ冰進行曲〉也能播

Instagram（IG）花樣愈來愈多了！Instagram Reels日前在台開放，可以做出15至60秒的創意短片。一名網友發現IG的限時動態（story）新增「音樂」功能，可以選擇的歌曲相當多元，但非每一首歌都有，《聯合新聞網》除了帶你做一次外，也實測阿雅23年前唱的〈ㄘㄨㄚˋ冰進行曲〉也搜尋得到喔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。