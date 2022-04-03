圖文教你做／iPhone狂收「股票報明牌」訊息煩死了！3撇步剷除惡意簡訊

詐騙或股票、借貸訊息不斷出現「轟炸」手機，連iPhone的「iMessage」也難以倖免。一名網友表示，這幾個月在iPhone不斷收到「拉基簡訊」（指垃圾訊息），其中以股票報明牌最為猖狂，詢問眾人是否有解決方法阻止訊息灌入，貼文曝光引起不少網友共鳴。

一名網友在批踢踢（PTT）「Gossiping」版出示自己的iPhone照，上頭可見滿滿垃圾廣告訊息，其中又以「股票報明牌」資訊最多。他表示這幾個月莫名開始陸續出現這些簡訊，「最近越來越頻繁，到了這週，更是每天都給我寄一封（股票訊息），三小啊幹。」並認為這種簡訊「最好是有人會加啦」，認為已造成困擾，求助網友們該怎麼解決氾濫的垃圾簡訊問題。

該文釣出不少iPhone苦主，表示「有在玩股票的大概都會收到」、「我也幾乎每天，煩死」、「每天（收到）的話是有點誇張」、「最近超級多，連私人備用機也收到一堆」、「我也是，封鎖回報垃圾訊息都鎖不完」、「我還接到電話，現在都接了後放在旁邊。」、「什麼三流電信公司，連這都管不好」、「金管會不出來管管嗎，太扯了。」

據了解不少垃圾簡訊都從iMessage「入侵」手機，若想解決惡意簡訊騷擾，iPhone用戶可使用這3招解決。

第1招：關閉「iMessage」功能

設定→訊息→關閉「iMessage」功能

第1招，可以直接將iMessage關掉。（圖／聯合新聞網）

第2招：不用Mail接收「iMessage」

設定→訊息→傳送與接收→mail部分取消勾選

第2招：可以不用Mail接收「iMessage」，減少收到垃圾簡訊的機會。（圖／聯合新聞網）

第3招：封鎖寄件人電話號碼或Mail

進該則垃圾訊息後點寄件人頭像→資訊→封鎖此來電者

最直接的方法，可以點選垃圾訊息的頭像，直接封鎖處理。（圖／聯合新聞網）

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