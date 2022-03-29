圖文教你做／iPhone超詳細電池健康度 靠「電池壽命」捷徑輕鬆掌握
想知道手上的iPhone電池健康度狀況嗎？除了iOS內建的查詢「電池最大容量百分比」功能，iPhone電池的循環次數、容量等詳細資訊，目前不像 Mac可以直接透過系統報告資訊裡查詢，但是只要下載「電池壽命」捷徑就能輕鬆查詢，來看看要如何操作。
如何查看 iPhone 電池健康度 ？
根據 Apple 官方建議，當電池最大容量百分比低於 80% 再更換電池。不過也要提醒大家，其實分析結果僅供參考，還是要以實際使用體驗為主，當覺得 iPhone 續航力不足，或出現膨脹、經常過熱等狀況，還是建議儘早更換！
查看 iPhone 電池健康度：設定 > 電池 > 電池健康度
如何查看 iPhone 的電池循環使用次數？
科技產品隨著時間會老化是個必然的現象，我們能做的維護就是儘量保持它的正常壽命，不要太早就英年早逝，所以第一件事，身為使用者要先學會如何查看 iPhone 的電池循環使用次數，也才知道手邊裝置的電池狀況是處於健康狀態？還是已經病入膏肓了呢？
Step 1:設定「分析數據」功能
因為 iPhone 並沒有像 Mac 可以直接透過系統報告資訊裡，就能查看電池相關資訊，現在只要透過「捷徑」並先將隱私權限設定好，就能進一步提取電池的相關數據喔！
首先，請開啟《設定》，進入【隱私權】頁面的最下方，然後點選【分析與改進功能】，確認「分享 iPhone 分析」的開關向右滑動【開啟】，這樣基本設定就完成了。
注意！如果之前並沒有開啟「共享 iPhone 分析」功能，請先等待一天！請等待一天！請等待一天！！！
Step 2:儲存「分析資料」至檔案
接下來要先將「分析資料」儲存到「檔案」空間裡，做為待會捷徑要讀取的內容。
開啟《設定》，一樣先進入【隱私權】頁面最下方的【分析與改進功能】項目，接著點【分析資料】，進入後尋找名稱開頭為「log-aggregate」最新日期的檔案，然後點進去。
進入「log-aggregate」最新日期的檔案後，直接按下右上角的【分享】圖示，接著選擇【儲存到檔案】。
儲存位置，可以選擇 iCloud 雲端空間或者 iPhone 本機，最後按下右上角的【儲存】即可。
Step 3:新增「電池壽命」捷徑
點開「電池壽命」捷徑連結後，按下【取得捷徑】，在「加入捷徑」的頁面向上滑動到頁面最下方。
點我下載「電池壽命」捷徑
※ 若是出現「無法打開此捷徑」的提示，請參考下方教學文章的步驟操作，即可輕鬆排除問題。
教學文章>>教你快速解決「捷徑」無法下載不受信任的捷徑？
Step 4:執行「電池壽命」捷徑
開啟【捷徑 App】再點開【電池壽命】捷徑，按下剛剛儲存的【「log-aggregate」檔案】。
登！馬上秀出詳細的電池狀態資訊！包括循環次數、電池容量、電池壽命（電池最大容量百分比）等，讓你輕鬆簡單一次掌握～
何時該幫 iPhone 更換電池？
根據蘋果官網網頁的說明，正常電池的設計是在正常情況下運作時，經 500 次完整充電循環後的蓄電量可維持達原有容量的 80%。例如這台 iPhone 11 Pro Max 的充電次數已經 646 次，電池壽命仍有 85%，表示目前這台手機的電池狀況仍保持不錯，不過這些數字都是用來輔助參考使用，還是根據手機實際的使用狀況而定，電池狀況不佳時，儘早去 Apple 進行檢測。
至於電池循環次數的計算方式，就是當 iPhone 電池實際消耗 100% 的電池蓄電量，計入 1 次電池循環次數。不過，100% 的消耗電量並不是要一次耗盡才算，而是累加起來的。例如：iPhone 13 Pro 用掉 60% 的電量，然後將它充飽，明天再用掉 20% 的電量，再充飽，後天再用掉 20% 的電量時，這時才會計入 1 次電池循環次數。
如何維護 iPhone 電池健康度 ？
Apple官方教授11個延長電池壽命的方式：https://applefans.today/2022-03-how-to-battery-maximizing-performance/
《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》
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