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羽球／「一哥」周天成驚傳確診 暫留英國痊癒後再回台

圖文教你做／地震晃超大警報都沒響 拒當「國家級邊緣人」只需三步驟

聯合新聞網 / 綜合報導
今（23）日大小餘震破百，你有收到國家級警報嗎？記者黃筱晴／攝影
今（23）日大小餘震破百，你有收到國家級警報嗎？記者黃筱晴／攝影

今（23）日凌晨地震全台有感，但你有收到國家級地震警報嗎？《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》就在臉書分享，凌晨地震發生當下，手機處於開啟勿擾模式的狀態，沒想到仍收得到國家級警報，引起熱烈討論。

不少網友也在留言區現身說法，直呼在三種情形下「國家級警報」可能不會發出聲響，包括手機開靜音、睡眠、飛航模式，「勿擾只是類似條件式的靜音，如果開飛航是真正收不到」、「睡眠模式沒有響也沒有警報」、「手機平常是靜音，地震速報來的時候是連續震動」、「關靜音，有訊息、沒有響」。

但其實，要聽到「國家級警報」發出的驚人聲響，無論當下開啟什麼樣的模式，只要進入「通知」設定開啟警示聲即可，以下就教大家如何使用iPhoneAndroid手機進行操作。

●iPhone

使用iPhone的果粉們，只要進入設定的「通知」後，下滑到最底會看見一欄「政府警示」，接著依個人喜好開啟或關閉「緊急警報」通知。

圖說步驟由左至右設定：

●Android

至於Android用戶們則會隨著不同的廠牌，手機可能出現不同設定。試著在設定中找尋「安全性與緊急狀況」，進入後選擇「無線緊急警報」打開緊急警報和警訊通知，底下還可以在「警示偏好」處設定震動或提醒音。

圖說步驟由左至右設定：

只要按照上述步驟操作，無論是拿什麼樣的手機，都可確保收到國家級警報時能發出巨大提示聲響，下次再聽到警示音時也請不要猶豫，記得立刻就地掩護保護自己喔！

手機 地震 iPhone Android

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