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圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項

聯合新聞網 / 綜合報導
iOS 15.4即起更新，口罩Face ID解鎖功能被大讚相當實用。（圖／聯合新聞網）
iOS 15.4即起更新，口罩Face ID解鎖功能被大讚相當實用。（圖／聯合新聞網）

iOS 15.4即刻更新！口罩Face ID解鎖iPhone的功能真的有這麼神嗎？《聯合新聞網》實測真的跟「不戴口罩」解鎖一樣方便。但要記得戴太陽眼鏡無法解鎖外，同樣利用Face ID的iPad Pro仍未支援這項功能，此外，口罩解鎖功能也僅限iPhone 12以上機型才可使用。另外iOS 15.4也有默默增加實用功能，像是小黃卡加入「健康」及「錢包」App，利用FaceTime使用「同播共享」功能、提醒事項拍照轉換成文字等，帶你來一起操作。

▊ 口罩Face ID解鎖

設定→Face ID與密碼→選口罩Face ID→轉動臉部畫圈→完成Face ID

（戴口罩實測可直接解鎖，相當方便。不過需注意，戴太陽眼鏡無法解鎖、同樣利用Face ID的iPad Pro仍未支援口罩解鎖的功能，僅限iPhone 12以上機型。）

口罩FaceID解鎖的設定相當方便。（圖／聯合新聞網）
口罩FaceID解鎖的設定相當方便。（圖／聯合新聞網）

FaceID設定畫面。（圖／聯合新聞網）
FaceID設定畫面。（圖／聯合新聞網）

實測用口罩FaceID解鎖，相當快速。（圖／聯合新聞網）
實測用口罩FaceID解鎖，相當快速。（圖／聯合新聞網）

▊ 小黃卡加入錢包、健康App

「錢包」和「健康」App支援「歐盟數位新冠證明」，至衛福部申請「數位新冠病毒健康證明」（相關教學點我），會附上QRcode→內建相機拍QRcode→加入「錢包」、「健康」即可成功

（打開「錢包」App就能看到自己的疫苗卡；「健康」則要從「瀏覽」滑到最下面→看到「健康紀錄」，可選擇疫苗或國家，可看到接種相關資訊。）

小黃卡加入「錢包」與「健康」App，隨時帶著走。（圖／聯合新聞網）
小黃卡加入「錢包」與「健康」App，隨時帶著走。（圖／聯合新聞網）

「健康」App可查看疫苗接種證明。（圖／聯合新聞網）
「健康」App可查看疫苗接種證明。（圖／聯合新聞網）

▊ 「提醒事項」、「備忘錄」新增掃描文字

若遇到紙本的提醒事項（手寫也可以），打開「提醒事項」App→點右下角相機後點選「掃描文字」→偵測紙面上的內容變文字即完成

（不過要注意，手寫文字在辨識度上仍需花些時間，太潦草的字體恐怕無法偵測。）

「提醒事項」與「備忘錄」新增掃描文字功能，可以翻拍紙面上的內容轉成文字。（圖／聯合新聞網）
「提醒事項」與「備忘錄」新增掃描文字功能，可以翻拍紙面上的內容轉成文字。（圖／聯合新聞網）

▊ FaceTime支援「同播共享」

可從支援的App（如Apple TV等）發起「同播共享」階段，找出想要看的節目或電影→點項目查看詳細資訊→按分享鈕選「同播共享」→找有FaceTime的聯絡人並點選FaceTime→連線後，點開始／或播放使用「同播共享」，接收者要再點選「打開」

（需注意的地方，若該觀看內容須訂閱才能觀看，尚未訂閱的人可以先訂閱再觀看。）

新增的FaceTime「同播共享」功能（翻攝自蘋果官網）
新增的FaceTime「同播共享」功能（翻攝自蘋果官網）

▊ 新增表情符號

可在表情符號鍵盤上使用新的表情符號，包含表情、手勢和日常用品，像是臉部融化、遮臉害羞、虛線表情等；握手表情符號也可以為每隻手選擇不同膚色，展現多元文化。

可在emoji表情符號鍵盤上使用新的表情符號，其中握手表情符號可替換膚色，展現多元文化。（翻攝自emojipedia網站）
可在emoji表情符號鍵盤上使用新的表情符號，其中握手表情符號可替換膚色，展現多元文化。（翻攝自emojipedia網站）

可在emoji表情符號鍵盤上使用新的表情符號，其中握手表情符號可替換膚色，展現多元文化。（翻攝自emojipedia網站）
可在emoji表情符號鍵盤上使用新的表情符號，其中握手表情符號可替換膚色，展現多元文化。（翻攝自emojipedia網站）

▊ iCloud鑰匙圈備註

設定→密碼→點入後可見有「加入備註」功能，可註解說明

iCloud密碼新增「備註」功能，可註解說明。（圖／聯合新聞網）
iCloud密碼新增「備註」功能，可註解說明。（圖／聯合新聞網）

iOS 15.4其他改了什麼

Siri

．在iPhone XS、iPhone XR、iPhone 11 或較新機型上，Siri 可在離線時提供時間和日期資訊

iPhone增強功能

．Safari網頁翻譯加入了義大利文和繁體中文的支援

．Podcast App加入按季、已播放、未播放、已儲存或已下載的單集過濾條件

．可從「設定」管理 iCloud 自訂電子郵件網域

．「捷徑」現在支援加入、移除或查詢「提醒事項」的標籤

．「SOS 緊急服務」設定更改為讓所有使用者皆使用「按住通話」。「SOS 緊急服務」設定中仍提供「按五下通話」的選項

．「放大鏡」中的特寫功能會使用iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max上的超廣角相機，讓您可以看到較小的物體

．「設定」中已儲存的密碼現在可以包含您自己的附註

口罩 疫苗 義大利 Siri 衛福部

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