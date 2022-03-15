圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項

iOS 15.4即刻更新！口罩Face ID解鎖iPhone的功能真的有這麼神嗎？《聯合新聞網》實測真的跟「不戴口罩」解鎖一樣方便。但要記得戴太陽眼鏡無法解鎖外，同樣利用Face ID的iPad Pro仍未支援這項功能，此外，口罩解鎖功能也僅限iPhone 12以上機型才可使用。另外iOS 15.4也有默默增加實用功能，像是小黃卡加入「健康」及「錢包」App，利用FaceTime使用「同播共享」功能、提醒事項拍照轉換成文字等，帶你來一起操作。

▊ 口罩Face ID解鎖

設定→Face ID與密碼→選口罩Face ID→轉動臉部畫圈→完成Face ID

（戴口罩實測可直接解鎖，相當方便。不過需注意，戴太陽眼鏡無法解鎖、同樣利用Face ID的iPad Pro仍未支援口罩解鎖的功能，僅限iPhone 12以上機型。）

口罩FaceID解鎖的設定相當方便。（圖／聯合新聞網）

FaceID設定畫面。（圖／聯合新聞網）

實測用口罩FaceID解鎖，相當快速。（圖／聯合新聞網）

▊ 小黃卡加入錢包、健康App

「錢包」和「健康」App支援「歐盟數位新冠證明」，至衛福部申請「數位新冠病毒健康證明」（相關教學點我），會附上QRcode→內建相機拍QRcode→加入「錢包」、「健康」即可成功

（打開「錢包」App就能看到自己的疫苗卡；「健康」則要從「瀏覽」滑到最下面→看到「健康紀錄」，可選擇疫苗或國家，可看到接種相關資訊。）

小黃卡加入「錢包」與「健康」App，隨時帶著走。（圖／聯合新聞網）

「健康」App可查看疫苗接種證明。（圖／聯合新聞網）

▊ 「提醒事項」、「備忘錄」新增掃描文字

若遇到紙本的提醒事項（手寫也可以），打開「提醒事項」App→點右下角相機後點選「掃描文字」→偵測紙面上的內容變文字即完成

（不過要注意，手寫文字在辨識度上仍需花些時間，太潦草的字體恐怕無法偵測。）

「提醒事項」與「備忘錄」新增掃描文字功能，可以翻拍紙面上的內容轉成文字。（圖／聯合新聞網）

▊ FaceTime支援「同播共享」

可從支援的App（如Apple TV等）發起「同播共享」階段，找出想要看的節目或電影→點項目查看詳細資訊→按分享鈕選「同播共享」→找有FaceTime的聯絡人並點選FaceTime→連線後，點開始／或播放使用「同播共享」，接收者要再點選「打開」

（需注意的地方，若該觀看內容須訂閱才能觀看，尚未訂閱的人可以先訂閱再觀看。）

新增的FaceTime「同播共享」功能（翻攝自蘋果官網）

▊ 新增表情符號

可在表情符號鍵盤上使用新的表情符號，包含表情、手勢和日常用品，像是臉部融化、遮臉害羞、虛線表情等；握手表情符號也可以為每隻手選擇不同膚色，展現多元文化。

可在emoji表情符號鍵盤上使用新的表情符號，其中握手表情符號可替換膚色，展現多元文化。（翻攝自emojipedia網站）

可在emoji表情符號鍵盤上使用新的表情符號，其中握手表情符號可替換膚色，展現多元文化。（翻攝自emojipedia網站）

▊ iCloud鑰匙圈備註

設定→密碼→點入後可見有「加入備註」功能，可註解說明

iCloud密碼新增「備註」功能，可註解說明。（圖／聯合新聞網）

iOS 15.4其他改了什麼 Siri ．在iPhone XS、iPhone XR、iPhone 11 或較新機型上，Siri 可在離線時提供時間和日期資訊 iPhone增強功能 ．Safari網頁翻譯加入了義大利文和繁體中文的支援 ．Podcast App加入按季、已播放、未播放、已儲存或已下載的單集過濾條件 ．可從「設定」管理 iCloud 自訂電子郵件網域 ．「捷徑」現在支援加入、移除或查詢「提醒事項」的標籤 ．「SOS 緊急服務」設定更改為讓所有使用者皆使用「按住通話」。「SOS 緊急服務」設定中仍提供「按五下通話」的選項 ．「放大鏡」中的特寫功能會使用iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max上的超廣角相機，讓您可以看到較小的物體 ．「設定」中已儲存的密碼現在可以包含您自己的附註

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