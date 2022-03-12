圖文教你做／學外語好幫手！YouTube「雙字幕」功能這樣設定 雙語對照超easy
在 YouTube 觀賞影片可以隨時開啟或關閉字幕非常好用，特別是觀看非中文影片時，還能透過程式將字幕自動翻譯為中文，如果沒有字幕 YouTube 還能自動產生，相信大家都很依賴字幕工具，不知道使用者有沒有遇過一個問題，選擇自動翻譯為中文的字幕時有些時候很難理解字詞意思（畢竟是透過機器自動翻譯的結果），這時候就必須暫停、倒回去反覆播放，如果同時顯示兩種 YouTube 字幕就能解決此問題。
本文要介紹的「YouTube 雙字幕」是一個免費 Chrome、Edge 瀏覽器外掛，主要功能是在 YouTube 開啟雙字幕功能，也能快速切換單字幕或是雙字幕，自訂字幕樣式（字型、字體大小、顏色、背景色、順序和間距），滿足在單一影片中同步顯示兩種不同語言字幕的需求。
YouTube 雙字幕和「Dualsub 讓 YouTube 影片同步顯示雙字幕，以機器翻譯轉為特定語言」功能相同，不過設定方面較為彈性，選項也更多。
值得一提「YouTube 雙字幕」外掛還支援下載 YouTube 影片字幕或翻譯字幕功能，可將影片字幕快速下載為 .txt 或 .srt 兩種格式，如果你想在 YouTube 影片播放器同時顯示兩種字幕語言（例如同步顯示中文和英文字幕），只要安裝這個擴充功能就能做到。
YouTube 雙字幕
使用教學
STEP 1
開啟 Chrome 線上應用程式商店或 Edge 外掛程式頁面都可找到「YouTube 雙字幕」功能，點選右上角按鈕將外掛加入瀏覽器，安裝後就能使用。
STEP 2
如果你在安裝前已經打開 YouTube 頁面，記得安裝後重新整理才看得到相關功能。
點選影片右下角的「設定」選項，會看到「字幕（2）」、默認字幕、單字幕和字幕下載等選項，首先從上方的字幕選擇要同步顯示的第二種字幕類型。
舉例來說將第二字幕選擇「英文」字幕，默認字幕（預設字幕）為「中文繁體」，如此一來就能實現同時顯示中英文字幕的功能。
STEP 3
預設的兩個字幕顏色分別為綠色和紅色，看起來很突兀，點選「YouTube 雙字幕」擴充功能按鈕可以進行雙字幕設定，包括調整影片字幕和翻譯字幕的顏色、字型、文字大小、背景色等等選項。
STEP 4
下圖就是透過「YouTube 雙字幕」同步呈現中文、英文字幕的擷圖。
將滑鼠游標移動到字幕上方，左上角會有一個可拖曳、調整位置的按鈕，使用者還能依照需求移動影片的字幕位置，將它顯示於想要顯示的地方。
STEP 5
前面有提到「YouTube 雙字幕」還有一個很好用的功能：YouTube 字幕下載，從右下角點選「設定」找到這項功能，即可快速下載某個 YouTube 影片的特定語言字幕檔。
點選後再找到要下載的影片字幕語言，就會有 .txt 和 .srt 格式的下載提示，除了影片本身的字幕以外還能下載 YouTube 自動翻譯、產生的字幕檔，非常好用。
值得一試的三個理由：
使用 Chrome、Edge 瀏覽器擴充功能開啟 YouTube 雙字幕功能
可自訂字幕樣式，調整字幕在影片中的顯示位置
提供 YouTube 字幕下載功能，亦可下載自動翻譯產生的字幕
《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》
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