圖文教你做／手機號碼用多久？查詢方法報你知 找回真愛不是夢

知名女星大S因20年來無更換手機門號，一通跨海來電和舊愛具俊曄再續前緣，成為近日熱門話題。活在3C世代、人手一支手機已不稀奇，不少民眾就好奇，自己的手機門號究竟使用了多久的時間呢？聯合新聞網特地為各位整理兩大查詢方法，一起來看看能不能超越大S的紀錄吧！

中華電信APP：iOS 請點此、Android 請點此

第一步：開啟中華電信APP，點選首頁右上角主選單圖示（如下圖）。

第二步：點選「資費與合約」

進入「資費與合約」頁面後，即可查看中華電信手機門號「使用狀態」，了解該門號使用了多久時間。

台灣大哥大行動客服APP：iOS 請點此、Android 請點此

第一步：開啟台灣大哥大行動客服APP，首頁下滑至「合約資費」點選「查看詳細」。

進入合約資費頁面後，即可查看台灣大哥大門號合約期長，藉以推算使用了多久時間。

由於圖中門號換過合約，因此顯示合約期長僅2年多，若欲知門號於該電信完整使用了多久，可直接洽電信客服詢問。

※遠傳

遠傳心生活APP：iOS 請點此、Android 請點此

第一步：開啟遠傳心生活APP，點選首頁下方「合約詳情」。

進入我的合約頁面後，即可查看遠傳門號合約期長，藉以推算使用了多久時間。

由於圖中門號換過合約，因此顯示合約期長僅2年多，若欲知門號於該電信完整使用了多久，可直接洽電信客服詢問。

如今攜碼至其它電信已成常態，經記者實際詢問後得知，客服僅能提供門號用戶於「該電信」的總合約期長，在攜碼更換電信的同時，該門號年資將從0重新計算，因此若有心想記錄自己門號真正使用了多久時間，建議還是隨手記下門號開始使用的日期會比較好喔！

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