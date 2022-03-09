圖文教你做／手機號碼用多久？查詢方法報你知 找回真愛不是夢
知名女星大S因20年來無更換手機門號，一通跨海來電和舊愛具俊曄再續前緣，成為近日熱門話題。活在3C世代、人手一支手機已不稀奇，不少民眾就好奇，自己的手機門號究竟使用了多久的時間呢？聯合新聞網特地為各位整理兩大查詢方法，一起來看看能不能超越大S的紀錄吧！
※中華電信
第一步：開啟中華電信APP，點選首頁右上角主選單圖示（如下圖）。
第二步：點選「資費與合約」
進入「資費與合約」頁面後，即可查看中華電信手機門號「使用狀態」，了解該門號使用了多久時間。
※台灣大哥大
台灣大哥大行動客服APP：iOS 請點此、Android 請點此
第一步：開啟台灣大哥大行動客服APP，首頁下滑至「合約資費」點選「查看詳細」。
進入合約資費頁面後，即可查看台灣大哥大門號合約期長，藉以推算使用了多久時間。
由於圖中門號換過合約，因此顯示合約期長僅2年多，若欲知門號於該電信完整使用了多久，可直接洽電信客服詢問。
※遠傳
遠傳心生活APP：iOS 請點此、Android 請點此
第一步：開啟遠傳心生活APP，點選首頁下方「合約詳情」。
進入我的合約頁面後，即可查看遠傳門號合約期長，藉以推算使用了多久時間。
由於圖中門號換過合約，因此顯示合約期長僅2年多，若欲知門號於該電信完整使用了多久，可直接洽電信客服詢問。
※中華電信用戶客服專線：用戶手機直撥800
※遠傳電信用戶客服專線：月租型用戶手機直撥888或123（免費）
※台灣大哥大用戶客服專線：手機188或撥打0809-000-852
※台灣之星線上客服網站：https://www.tstartel.com/CWS/sub-customerservice.php
※亞太電信線上文字客服：https://gtchat.aptg.com.tw/?g=flowBT_04
以上查詢方式，僅適用於無更換手機門號、無攜碼更換電信的讀者。
如今攜碼至其它電信已成常態，經記者實際詢問後得知，客服僅能提供門號用戶於「該電信」的總合約期長，在攜碼更換電信的同時，該門號年資將從0重新計算，因此若有心想記錄自己門號真正使用了多久時間，建議還是隨手記下門號開始使用的日期會比較好喔！
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