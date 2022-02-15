Chrome又卡又耗電？專家教你「2方法」解決：簡單粗暴但有效

習慣將Google Chrome作為搜尋工具，但又對Chrome吃電、吃系統資源的狀況感到煩躁嗎？國外專家便提供了兩種方法，幫助使用者有效解決Chrome的惱人問題。

長期致力於幫助使用者充分利用科技工具的國外專欄作家阿德里安‧金斯利-休斯（Adrian Kingsley-Hughes），分享自身經驗，指出在Chrome開啟大量分頁時，很容易吃掉系統資源，最終導致加載速度變慢。而經過多次嘗試，阿德里安提出一個有效的解決方式。

安裝擴充功能

阿德里安建議使用者安裝名為 Auto Tab Discard 的擴充功能，他表示，該功能會讓未被瀏覽的頁面進入休眠狀態，而當使用者瀏覽該頁面時，Auto Tab Discard會重新激活該頁面。透過此方式，就算使用者開啟幾十個分頁，但系統會以為只有打開幾個，如此一來，可確保Chrome的耗能被降至最低。

當然，該擴充功能仍存在小缺點。阿德里安提到，如果經常切換至進入休眠的分頁，其重新激活時會出現延遲問題。對此，阿德里安建議，使用者可將經常使用的分頁固定，才不會被擴充功能歸類為要進入休眠的頁面。

但阿德里安也發現，即便使用擴充功能，還是無法解決Chrome的耗電問題。他以配備M1 Pro的MacBook Pro為例，表示從活動監視器中查看時，Chrome仍然位居榜首，因此，阿德里安提出了另一個方法。

簡單粗暴但有效

「關掉你的 Google Chrome」阿德里安指出，無論使用的是 Windows 還是 mac OS系統，如果欲盡可能從筆記型電腦中擠出電池壽命時，務必關閉 Chrome。

外媒則建議，若使用者已開啟大量的頁面，怕關閉Chrome後資料全遺失，那麼可採取最傳統的方式，將這些頁面加入書籤，以便之後再次訪問。

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