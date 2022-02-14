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嫌相機掃QR Code太久？iPhone暗藏這款省時小工具「3秒掃完收工」

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾來到公共場所都要落實實聯制、量體溫等防疫措施。示意圖／記者陳弘逸攝影
民眾來到公共場所都要落實實聯制、量體溫等防疫措施。示意圖／記者陳弘逸攝影

為了防疫需求，民眾來到公共場所都需配合掃描實聯制，但一般常見使用相機作為掃描QR Code的工具，需待相機畫面讀取後，再選擇Safari網頁轉跳畫面，不過有許多網友認為這種方式非常浪費時間，但其實iPhone暗藏一款「行動條碼讀取器」（Code scanner），掃描QR Code僅需3秒鐘就能完成。

iPhone手機內建「行動條碼讀取器」，這項功能不會顯示於主畫面，在應用程式中也找不到，只能透過滑動螢幕頂部、打開搜尋畫面，輸入「代碼掃描器」或「代碼／讀取器」（擇一），或前往「設定→控制中心」再點開「代碼掃描器」旁的綠色加號，即可將中間為QR Code灰色正方形圖示的行動條碼讀取器加入快捷鍵列表，未來想要掃描QR Code只需幾秒鐘就可輕鬆搞定！

圖／擷自手機畫面
圖／擷自手機畫面

特別注意，這款功能僅限iOS 14版本以上手機才可使用，若有網友依照上述步驟仍找不到行動條碼讀取器，需要先至設定→一般→軟體更新，進行系統升級。這款內建「行動條碼讀取器」與相機App掃描方式的差異在於行動條碼讀取器僅限於應用程式瀏覽器中，是一款不堵塞Safari瀏覽歷史頁面的好幫手。

Apple iPhone QR Code

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