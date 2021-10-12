【台積電青年文學論壇之二】盛浩偉vs.沈信宏／從JPOP到KPOP——日韓娛樂文化考

我們像把那些珍貴的片段裝進糖果罐，遞給同時代的人，也讓後面的人看到這時代的關注。 ──盛浩偉 韓國流行文化是我的精神食糧，我寫它並不覺得羞恥。我們吸收這些文化，寫出來時結合自己的生命經

2021-10-12 08:00