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【台積電青年文學論壇之二】盛浩偉vs.沈信宏／從JPOP到KPOP——日韓娛樂文化考

聯合新聞網 / 聯副編輯室
【台積電青年文學論壇：如何測量文學的邊界？】系列講座第二場主題「從JPOP到KPOP——日韓娛樂文化考」由（左起）盛浩偉、沈信宏兩位主講人率先登場。（組圖／聯副編輯室整理）
【台積電青年文學論壇：如何測量文學的邊界？】系列講座第二場主題「從JPOP到KPOP——日韓娛樂文化考」由（左起）盛浩偉、沈信宏兩位主講人率先登場。（組圖／聯副編輯室整理）

我們像把那些珍貴的片段裝進糖果罐，遞給同時代的人，也讓後面的人看到這時代的關注。

　　──盛浩偉

韓國流行文化是我的精神食糧，我寫它並不覺得羞恥。我們吸收這些文化，寫出來時結合自己的生命經驗，就會變成我們自己的東西。

　　──沈信宏

我們請了兩個不考慮市場的作家，來討論最大的市場！

　　──蔣亞妮

台積電青年文學論壇：如何測量文學的邊界？】系列講座第二場「從JPOP到KPOP——日韓娛樂文化考」

線上講座時間：2021年10月15日 10:00－11:30

主講人：盛浩偉、沈信宏

主持人：蔣亞妮

線上講座連結：https://bit.ly/2X6jACu

◆　作家簡介：

盛浩偉

1988年生，台北人。曾獲台積電青年學生文學獎小說獎、時報文學獎等。著有《名為我之物》，合著有《華麗島軼聞：鍵》、《終戰那一天》、《百年降生》等。

盛浩偉。（圖／盛浩偉　提供）
盛浩偉。（圖／盛浩偉　提供）

沈信宏

1985年生，高雄人，現任教職、夫兼父職。清華大學台文所畢業，中正中文所博士生。曾獲國藝會與文化部創作補助、林榮三文學獎等。曾入選九歌年度散文選與小說選，入圍「二○二一年台北國際書展大獎－小說獎」。著有《雲端的丈夫》、《歡迎來我家》、《成為男人的方法》。與妻子經營FB專頁「我是信宏爸爸，偶爾媽媽」。

沈信宏。（圖／沈信宏　提供）
沈信宏。（圖／沈信宏　提供）

◆　主持人簡介：

蔣亞妮

1987年生，摩羯座，狗派女子。目前為成大中文博士候選人，無信仰但願意信仰文字。2015年出版首部散文《請登入遊戲》（九歌），2017年出版《寫你》（印刻），2020年出版第三號作品，《我跟你說你不要跟別人說》（悅知）。

蔣亞妮。（圖／蔣亞妮　提供）
蔣亞妮。（圖／蔣亞妮　提供）


台積電 青年 信仰 台北國際書展 聯副70

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