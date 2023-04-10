開箱影片／潮人必備G-SHOCK GBD-H2000！「半智慧手錶」也能測心率 太陽能充電超強續航
現代人對於手錶的需求不再只有看時間，反而更注重多元性。YouTube頻道「束褲3C團」日前開箱G-SHOCK「GBD-H200」，標誌性的粗獷錶框搭配環保材質，讓穿戴者更舒適與輕鬆，同時也對環境造成較小的傷害。強大太陽能充電也補足了智慧型手錶「續航力」不足的缺點，讓使用者可以「邊走路邊充電」看手錶時間。
束褲3C團提到G-SHOCK GBD-H2000算是「半智慧手錶」，沒有觸控功能，錶上有5個按鍵，剛開始使用時可能需要適應一下；另外較為可惜之處，G-SHOCK GBD-H2000目前僅內建8種運動模式，相比其他智慧手錶隨便都超過100種模式來說，真的算很少。但他搭配了高達6個感應器，能夠準確的測心率、睡眠品質、氣溫等，而且全部的數據都能夠透過APP去觀看，讓不少使用者能夠一眼就清楚自己的身體狀況。G-SHOCK GBD-H2000定價14000元。
G-SHOCK GBD-H2000 邊走路邊充電
【錶殼尺寸】59.6 × 52.6 × 19.4 mm
【重量】63g
【錶殼與錶圈材質】錶殼/錶圈材質：生質樹脂；錶帶材質：生質樹脂
【構造】耐衝擊構造
【防水能力】防水200米
【時間校正】GPS訊號接收：手動接收（位置資訊、時間資訊）
【電池與電池壽命】充電系統與專用纜線相容（需要配備Type-A USB端子的裝置）；太陽能
【感應器功能】
活動：多元運動、訓練分析資料、活動記錄資料、手腕心率測量、睡眠測量、血氧濃度測量、呼吸訓練、步數測量、生活日誌、步數提醒、數位羅盤、高度計、氣壓測量、溫度測量
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】大咖都不來…我就不辦E3 2023電玩展了！
📢 【話題】台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結
📢 【話題】哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言