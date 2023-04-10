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開箱影片／潮人必備G-SHOCK GBD-H2000！「半智慧手錶」也能測心率 太陽能充電超強續航

聯合新聞網／ 實習編輯 林正文

現代人對於手錶的需求不再只有看時間，反而更注重多元性。YouTube頻道「束褲3C團」日前開箱G-SHOCK「GBD-H200」，標誌性的粗獷錶框搭配環保材質，讓穿戴者更舒適與輕鬆，同時也對環境造成較小的傷害。強大太陽能充電也補足了智慧型手錶「續航力」不足的缺點，讓使用者可以「邊走路邊充電」看手錶時間。

YouTube頻道「束褲3C團」開箱G-SHOCK「GBD-H200」。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」開箱G-SHOCK「GBD-H200」。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

束褲3C團提到G-SHOCK GBD-H2000算是「半智慧手錶」，沒有觸控功能，錶上有5個按鍵，剛開始使用時可能需要適應一下；另外較為可惜之處，G-SHOCK GBD-H2000目前僅內建8種運動模式，相比其他智慧手錶隨便都超過100種模式來說，真的算很少。但他搭配了高達6個感應器，能夠準確的測心率、睡眠品質、氣溫等，而且全部的數據都能夠透過APP去觀看，讓不少使用者能夠一眼就清楚自己的身體狀況。G-SHOCK GBD-H2000定價14000元。

YouTube頻道「束褲3C團」開箱G-SHOCK「GBD-H200」，該款的錶圈和錶帶是以稱為生質塑膠的環保材料製成，對環境友善。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」開箱G-SHOCK「GBD-H200」，該款的錶圈和錶帶是以稱為生質塑膠的環保材料製成，對環境友善。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

G-SHOCK「GBD-H200」算是半智慧型手錶，透過5個按鍵來控制操作，也能收到像是LINE的訊息通知，介面看起來超復古。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
G-SHOCK「GBD-H200」算是半智慧型手錶，透過5個按鍵來控制操作，也能收到像是LINE的訊息通知，介面看起來超復古。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

G-SHOCK GBD-H2000 邊走路邊充電

【錶殼尺寸】59.6 × 52.6 × 19.4 mm

【重量】63g

【錶殼與錶圈材質】錶殼/錶圈材質：生質樹脂；錶帶材質：生質樹脂

【構造】耐衝擊構造

【防水能力】防水200米

【時間校正】GPS訊號接收：手動接收（位置資訊、時間資訊）

【電池與電池壽命】充電系統與專用纜線相容（需要配備Type-A USB端子的裝置）；太陽能

【感應器功能】

活動：多元運動、訓練分析資料、活動記錄資料、手腕心率測量、睡眠測量、血氧濃度測量、呼吸訓練、步數測量、生活日誌、步數提醒、數位羅盤、高度計、氣壓測量、溫度測量

睡眠相關的數據會被記錄在手錶裡，可以透過APP來比較先前的數據。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
睡眠相關的數據會被記錄在手錶裡，可以透過APP來比較先前的數據。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

開箱 G-SHOCK

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