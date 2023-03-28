圖文開箱／大尺寸＋大電量！realme 10T 5G 街拍模式拍照更有質感

近期在台推出realme 10 Pro與realme 10 Pro+兩款手機之後，realme 3月27日也宣布在台推出主打大尺寸螢幕、大電池容量，以及同樣標榜街拍使用體驗的realme 10T 5G。

realme 10T 5G標榜在同等級手機產品提供最高達256GB儲存容量設計，並且在街拍模式提供24mm、50mm兩種拍攝焦段，並且能以「快」與「真實」兩大攝影訴求，藉此提高隨手拍攝影像質感與使用體驗。

硬體規格方面，realme 10T 5G採用6.6吋、2408 x 1080 Full HD+解析度與90Hz畫面更新率螢幕設計，搭配聯發科天璣810處理器，以及4GB或8GB記憶體、128GB或256GB儲存容量，電池容量則採5000mAh、18W有線快充規格。

▲realme 10T 5G

▲realme 10T 5G

鏡頭部分，則分別採用800萬畫素視訊鏡頭，搭配包含5000萬畫素廣角鏡頭、VGA畫素人像鏡頭，以及最近可達4公分近拍距離的微距鏡頭，同時在街拍模式提供長按、滑動即可快速調整拍攝焦段及焦距的操作功能，讓使用者能更直覺拍攝質感影像。

▲街拍模式提供24mm、50mm兩種拍攝焦段

▲長按、滑動即可快速調整拍攝焦段及焦距的操作功能

而realme 10T 5G延續數字系列標誌性的光感設計，主打全新光速跳躍設計、靈感來自高速移動的光束的潘朵拉藍配色，同步推出帶來純粹深邃黑色的深空黑配色，機身前後均以平面設計的玻璃材質打造，全機重量僅187公克、採8.1mm厚度設計。

▲全新光速跳躍設計、靈感來自高速移動的光束的潘朵拉藍配色

▲純粹深邃黑色的深空黑配色

建議售價方面，realme 10T 5G將以新台幣7490元起跳價格銷售，預計在3月28日陸續開賣，購買可至realme品牌專櫃、realme網路商店、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、神腦生活、myfone購物。

電信通路則將於3月31日上架，其中4GB記憶體與128GB儲存容量版本將由中華電信、亞太電信販售，搭配指定資費方案，即可以0元起價格購機，8GB記憶體與256GB儲存容量版本則由台灣大哥大獨售，配合月付799元資費方案，即可以0元購機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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