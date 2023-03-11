開箱影片／Xiaomi 13、Xiaomi 13 Pro實測拍照濃濃徠卡味 他讚這款值得入手

小米的Xiaomi 13系列新品登台囉，依據不同等級分為Xiaomi 13 Lite、Xiaomi 13、Xiaomi 13 Pro，Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro配置Snapdragon 8 Gen 2 晶片外，並與徠卡合作，搭載5000萬畫素3鏡頭。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴以拍照角度開箱實測，表示Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro除了尺寸上的不同，Xiaomi 13 Pro更有一吋感光元件，相當具有誠意。
從相機功能看，Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro可選擇「徠卡生動」與「徠卡經典」，在人像模式上，更可以選擇4種不同焦段（黑白、旋焦、肖像與柔焦），呼應了徠卡經典的成像方式，阿貴讚賞黑白模式並非一般手機呈現的黑白樣，增添更多「徠味」，對於熱愛拍照的人，會喜歡這些效果。
Xiaomi 13 Lite定價為1萬4999元起、Xiaomi 13為2萬6888元起、Xiaomi 13 Pro為3萬4888元起，阿貴認為Xiaomi 13值得入手。
小米的Xiaomi 13系列新品登台囉，依據不同等級分為Xiaomi 13 Lite、Xiaomi 13、Xiaomi 13 Pro，Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro配置Snapdragon 8 Gen 2 晶片外，並與徠卡合作，搭載5000萬畫素3鏡頭。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴以拍角角度開箱實測，表示Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro除了尺寸上的不同，Xiaomi 13 Pro更有一吋感光元件，相當具有誠意。
在MWC 2023公布搭載240W SUPERVOOC飆速秒充技術的realme GT3，3月1日由realme在台展示實機。
在2月22日於台灣等市場正式推出的PlayStation VR2，筆者此次實際取得上市版本實機開箱。
針對準專業拍攝需求，DJI在今年初推出新款RS 3 Mini，標榜穩定器本身僅有795公克重，加上相機與鏡頭重量約在2公斤以內，讓使用者能以相對輕盈方式進行拍攝。筆者花了一些時間進行體驗，藉此比較此款搭配數位單眼使用的手持穩定器，對比一般使用手機搭配穩定器的拍攝使用模式差異。
三星（Samsung）今公布台灣版Galaxy S23系列價格，更讓星粉期待。YouTube頻道「邦尼幫你」搶先開箱旗艦款「Galaxy S23 Ultra」，表示今年S23 Ultra依舊延續Note系列，但外型「更為方正」，「要叫它Note 23 Ultra我也是不反對」，邊緣握感佳，並調整曲面邊緣設計，更適合S pen書寫。另外螢幕採用康寧大猩猩 Victus 2玻璃，標榜可在1公尺高的混凝土等尖銳地面撞擊不會碎裂。
三星揭曉今年度的旗艦手機Galaxy S23系列，其中以更一致的設計元素呈現此次外觀，不僅將過往具識別性的主相機模組平整化，更讓所有款式機種採用相同配色設計，僅在機身尺寸、功能對應不同產品定位，藉此吸引不一樣的用戶族群。筆者此次也同樣做了主要規格比較表，藉此一窺三款手機主要規格上的差異，並且比較三款手機實際外觀不同之處。
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