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開箱影片／Xiaomi 13、Xiaomi 13 Pro實測拍照濃濃徠卡味 他讚這款值得入手

聯合新聞網／ 綜合報導
Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro配置Snapdragon 8 Gen 2晶片外，並與徠卡合作，搭載5000萬畫素3鏡頭。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro配置Snapdragon 8 Gen 2晶片外，並與徠卡合作，搭載5000萬畫素3鏡頭。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

小米的Xiaomi 13系列新品登台囉，依據不同等級分為Xiaomi 13 Lite、Xiaomi 13、Xiaomi 13 Pro，Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro配置Snapdragon 8 Gen 2 晶片外，並與徠卡合作，搭載5000萬畫素3鏡頭。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴以拍照角度開箱實測，表示Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro除了尺寸上的不同，Xiaomi 13 Pro更有一吋感光元件，相當具有誠意。

YouTube頻道「束褲3C團」表示Xiaomi 13 Pro多了一吋感光元件，相當具有誠意。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」表示Xiaomi 13 Pro多了一吋感光元件，相當具有誠意。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro可選擇「徠卡生動」與「徠卡經典」，在人像模式上，更可以選擇4種不同焦段（黑白、旋焦、肖像與柔焦），呼應了徠卡經典的成像方式。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro可選擇「徠卡生動」與「徠卡經典」，在人像模式上，更可以選擇4種不同焦段（黑白、旋焦、肖像與柔焦），呼應了徠卡經典的成像方式。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

從相機功能看，Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro可選擇「徠卡生動」與「徠卡經典」，在人像模式上，更可以選擇4種不同焦段（黑白、旋焦、肖像與柔焦），呼應了徠卡經典的成像方式，阿貴讚賞黑白模式並非一般手機呈現的黑白樣，增添更多「徠味」，對於熱愛拍照的人，會喜歡這些效果。

Xiaomi 13 Lite定價為1萬4999元起、Xiaomi 13為2萬6888元起、Xiaomi 13 Pro為3萬4888元起，阿貴認為Xiaomi 13值得入手。

Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro可選擇「徠卡生動」與「徠卡經典」，在人像模式上，更可以選擇4種不同焦段（黑白、旋焦、肖像與柔焦），呼應了徠卡經典的成像方式。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro可選擇「徠卡生動」與「徠卡經典」，在人像模式上，更可以選擇4種不同焦段（黑白、旋焦、肖像與柔焦），呼應了徠卡經典的成像方式。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

小米的Xiaomi 13系列新品登台，依據不同等級分為Xiaomi 13 Lite、Xiaomi 13、Xiaomi 13 Pro。圖為Xiaomi 13 Pro。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
小米的Xiaomi 13系列新品登台，依據不同等級分為Xiaomi 13 Lite、Xiaomi 13、Xiaomi 13 Pro。圖為Xiaomi 13 Pro。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

開箱 小米 徠卡 手機

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