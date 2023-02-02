圖文開箱／三星Galaxy S23系列差在哪裡？外觀、規格比一比

三星揭曉今年度的旗艦手機Galaxy S23系列，其中以更一致的設計元素呈現此次外觀，不僅將過往具識別性的主相機模組平整化，更讓所有款式機種採用相同配色設計，僅在機身尺寸、功能對應不同產品定位，藉此吸引不一樣的用戶族群。筆者此次也同樣做了主要規格比較表，藉此一窺三款手機主要規格上的差異，並且比較三款手機實際外觀不同之處。

由於三星Exynos處理器團隊進行重整，加上三星半導體計畫重新打造專屬Galaxy系列機種使用處理器，藉此比擬Google Pixel系列手機透過軟硬體整合方式發揮更高功能使用效率，因此在今年度的Galaxy S23系列手機便全數採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，並未額外針對特定市場提供Exynos處理器規格版本。

而將主相機原本突起的主相機模組平整化，並且使Galaxy S23、Galaxy S23+與Galaxy S23 Ultra都採用相同配色設計，三星強調是為了凸顯設計元素一致，讓此次推出新機主要在尺寸、功能使用定位作區隔。例如Galaxy S23、Galaxy S23+可在不同螢幕尺寸需求，Galaxy S23 Ultra則鎖定極致功能體驗與大尺寸螢幕，以及搭配S Pen的使用體驗。

▲左起Galaxy S23、Galaxy S23+與Galaxy S23 Ultra

此次推出三款手機均強調對應更穩定、清晰且明亮的攝影表現，尤其可在夜間捕捉清晰影像，甚至可藉由Expert RAW App進行星空攝影等特殊拍攝效果，另外也進一步提升手持錄影效果，藉由VDIS軟體演算與光學防震硬體設計，讓影片可以維持穩定錄製。

雖然此次在外觀、硬體設計上沒有過於明顯變動，但三星在軟體服務應用做了不少調整，例如進一步強化手機與筆電、平板連動互動使用體驗，讓跨裝置間協同運作使用模式變得更方便，而Galaxy S23 Ultra的S Pen功能更進一步與Google服務整合，藉此增加使用便利性。

▲Galaxy S23系列手機主要硬體規格差異

三款實機動眼看

• Galaxy S23

▲Galaxy S23

▲Galaxy S23

▲Galaxy S23

• Galaxy S23+

▲Galaxy S23+

▲Galaxy S23+

▲Galaxy S23+

• Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra (右)與Galaxy S22 Ultra (左)比較

▲Galaxy S23 Ultra (右)與Galaxy S22 Ultra (左)比較

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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