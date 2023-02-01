圖文開箱／Readmoo新款電子書閱讀器mooInk Plus 2C 7.8吋彩色顯示面板呈現更細緻畫面

Readmoo讀墨電子書宣日前宣布推出採用Kaleido 3彩色顯示面板、以7.8吋機身設計的電子書閱讀器mooInk Plus 2C，筆者在此次2023台北國際書展期間進行簡單體驗。

除了同樣保留電子紙輕薄、省電、不需背光等特色，透過彩色濾光片混色技術產生4096色色彩表現效果的Kaleido 3彩色顯示面板，更加入可調整「鮮明」、「增豔」、「高反差」等可對應更明顯鮮豔的彩色畫面表現效果。

另一方面，Kaleido 3彩色顯示面板相較先前產品因為解析度從原本的100 ppi增加至150 ppi，因此不會有明顯的點狀雜訊觀感。

▲透過彩色濾光片混色技術產生4096色色彩表現效果的Kaleido 3彩色顯示面板，相比前一代應用機種 (右)，可以呈現更高解析度與更明顯鮮豔的彩色畫面表現效果

▲加入可調整「鮮明」、「增豔」、「高反差」等色彩表現設定選項

不過，雖然標榜相較前一代產品提高30%鮮豔度，但用於觀看雜誌較精緻的彩色影像，可能還是會有真實色彩上的落差，但如果用於觀看漫畫、圖文小說，或是繪本內容則相當適合，同時更因為電子紙特性，使得長時間觀看也不會讓視覺明顯產生疲倦感。

▲色彩表現部分，不會有明顯的點狀雜訊觀感

至於mooInk Plus 2C本身採7.8吋設計，提供電容式觸控、搭配1.8GHz四核心處理器與128GB儲存容量，重量僅280公克，同時也搭載全新護眼前光技術與閱讀省電模式，有效將開啟閱讀燈時的藍光降低60%，並且能藉由省電模式降低閱讀時的耗電量。

整體操作流暢度還算不錯，但無法支援手寫筆進行內容註記會有些可惜，主要是希望與過往推行產品進行定位區隔。至於mooInk Plus 2C日後正式在市場銷售時，前一代產品依然會繼續在市場銷售，讓消費者能有不同定位產品選擇。

▲mooInk Plus 2C

目前mooInk Plus 2C將從1月17日至2月21日進行預購，期間將以新台幣9500元優惠價格銷售 (原價為新台幣10999元)，並且額外加贈直掀式保護殼、犢犢書布衣大全套，另外更提供與大田出版、小麥田合作的超值優惠套組，其中分別包含高木直子精選套書6本在內的「高木直子玩心套組」，以及包含姆米系列套書9本在內的「經典姆米童話套組」。

mooInk Plus 2C將以新台幣10999元價格銷售，並且打破傳統電子書「黑白」印象，將以Kaleido 3彩色顯示面板，透過彩色濾光片混色技術產生4096色色彩表現效果，並且相比前一代產品提高30%鮮豔度，解析度更從前一代的100 ppi提高至150 ppi，適合圖文書籍、漫畫、雜誌等內容呈現。

▲新版操作介面加入可更換字型功能

▲新增華康、芫荽注音體等字型，讓使用者依照個人閱讀喜好更換

▲更換字型亦可更改排版方式

▲將原本橫向排列內容改為直向排列

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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