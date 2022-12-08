圖文開箱／Dyson Zone耳機可以降噪又能「空氣濾淨」？原理曝光

趁著此次前往Dyson位於英國馬姆斯伯里 (Malmesbury)的研發中心機會，筆者除了進一步了解Dyson Zone耳機是如何被設計，更在短暫時間內體驗此款同時具備空氣濾淨與聲音降噪功能的耳機產品。

Dyson Zone耳機在今年3月正式對外公布，預計會在2023年1月率先在中國推出，接續則會在3月於美國、英國、香港及新加坡等地區上市。

依照Dyson說明，最早從5、6年前就開始著手規劃Dyson Zone耳機產品，更在2020年取得相關設計專利，同時也確定以此作為Dyson進軍穿戴裝置市場的第一款產品，並且定位在解決個人移動時所面臨空污與聲造問題。

特別以英國倫敦市區生活情境來看，最常面臨的是街上因車輛排氣等因素產生空污，以及地鐵環境充斥機械運作聲噪等影響聽力情況，而包含紐約、澳洲或印度等全球主要城市也都有類似問題。

▲早期構思原型包含在全罩式耳機加上呼吸管的詭異設計

將更小空氣濾淨機構放入耳機狹小空間內

因此，Dyson Zone產品設計重點便放在如何將空氣濾淨功能放進內部空間相對狹小的耳機，同時如何在此條件下實現更好的聲音降噪功能，並且提供更好聲音聆聽體驗，藉此讓使用者在配戴過程可以獲得更好空氣品質，同時聽力也能藉此獲得保護。

▲透過面罩系統傳遞乾淨空氣

其中，針對空氣清淨部分，Dyson將同樣用於旗下空氣清淨機、每分鐘可達1萬轉的馬達運作設計，用於Dyson Zone左右兩側耳罩內，透過將空氣吸入左右兩側耳罩內側，進而藉由具鉀碳層的過濾系統去除包含甲醛等對人體有害物質，以及99%小至0.1微米的微粒污染，並且吸附空氣異味。

▲將空氣清淨機的運作機構放入耳機內，同時兼具主動降噪功能的機構設計，其實讓Dyson面臨不小挑戰

▲透過放置在左右耳罩內的空濾耗材過濾有害物質、吸附異味

最後再透過面罩系統送出過濾後的乾淨空氣，讓使用者能藉此獲得更舒適的呼吸感受。風速部分，則可依照需求調整「休息」、「輕度」、「中等」三種氣流速度，或是選擇讓耳機自動調整設定。

▲風速部分，則可依照需求調整「休息」、「輕度」、「中等」三種氣流速度，或是選擇讓耳機自動調整設定[

可拆卸面罩除了確保空氣順利送到使用者嘴邊，還能額外加裝口罩配件

至於面罩系統部分，則是透過磁吸方式固定在耳機前端，並且具備活動機構，方便使用者臨時將面罩部分往下拉，即可讓耳機自動切換為通話模式，同時暫停播放音樂。

同時，面罩系統也能配合口罩耗材配件加強與使用者嘴部的密合度，藉此對應需要配戴口罩需求，面罩本身更採可高度凹折的彈性材質設計，因此不用擔心是否會在使用過程變形，或是碎裂產生利角造成使用危險。

▲面罩透過磁吸方式固定，並且在接上時才會啟動空氣濾淨功能

▲透過面罩系統傳遞乾淨空氣

▲需要對話，或是需要摘下面罩時，耳機就會自動暫停播放音樂，當面罩再次接上後，即可自動重啟空氣濾淨功能，同時也會讓音樂恢復播放

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如何減少運作時所產生聲噪也是另一個挑戰

而為了要將馬達機構進一步縮小，以利放進耳罩相對狹小空間內，Dyson也嘗試諸多機構設計，同時更針對馬達運作時可能產生聲噪、振動等情況，打造特殊轉子平衡懸吊系統。

分別利用轉子轉動產生力矩與空氣濾淨馬達運作力道相抵，並且配合特殊懸吊機構吸收未能抵銷振幅，最後配合耳罩密合度設計，讓馬達機構產生聲噪可以進一步鎖在耳罩內。

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▲對於如何將原本用於空氣清淨機的馬達機構放入耳罩有限空間內，Dyson做了許多不同原型設計

▲左邊為後來採用耳罩設計，而右邊則是一開始的原型構想，透過轉子機構設計，配合轉動維持平衡，並且降低空濾系統運作時的振動感

▲左右耳罩中央採透明件設計，主要是為了日後維修檢視轉子機構運作是否正常

此外，Dyson更透過在耳罩內置收音麥克風，藉由主動降噪技術原理減少內部機構產生雜音，另一方面也透過外部收音麥克風降低所處環境周遭聲噪。

在內建11組麥克風中，有8組用於主動降噪，2組用於消除噪音，剩餘1組則是用於通訊。

在訴求聽力健康前提下追求高音質表現

聲音表現部分，Dyson Zone的發聲單體採40mm、16歐姆阻抗、釹 (neodymium)材質設計，每秒可振動48000次，將整個聲音頻率範圍內的諧波失真情況進行中和至低於0. 08% @ 94 dB @ 1kHz，僅保留人耳可辨識聲音細節，同時也支援全音域表現，可對應6Hz-21kHz之間頻率的聲音表現。

收音部分則總計配置11組麥克風，其中8組用於耳罩內外降噪，可在每秒內偵測384000次，並且阻擋介於20Hz-20kHz之間頻率、達38dB的噪音 (最高可消除40dB噪音)，並且能偵測所有人耳可聽見聲音頻率。

▲為了打造更好音質表現，Dyson也藉由研發中心設計更好聲音輸出表現方式

跟市場目前多數具主動降噪功能的耳機一樣，Dyson Zone除了主動降噪功能，使用者也能依照需求選擇切換成可維持聆聽環境聲音的通透模式，或是完全將降噪功能關閉。

但在聲音均衡器部分，基於保護使用者聽力的考量，Dyson Zone僅提供預設低音、中音與高音三種模式，並未提供使用者自行作細部調整，但未來可能會觀察實際使用需求作後續更新。

▲透過MyDyson app設定，可從三種不同預設均衡器模式挑選合適音色表現，但目前並未開放使用者自行作細部調整，主要是為了保護使用者的聽力

實際體驗：尺寸會是個問題，但影響不大

實際使用過程中，其實還是可以隱約聽見馬達細微運作聲，但是在開啟空氣清淨功能，或是聆聽音樂過程中，就會讓馬達細微運作聲噪相對「聽不見」。

配戴Dyson Zone時不會感到特別重，甚至可以穩穩地固定在頭上，並未如原本猜想可能會有一定負重感，主要還是得利於頂部頭帶減重，以及耳機本身配重設計。

不過，整體尺寸對不少使用者而言，可能還是會是容易介意問題，尤其對許多更偏好入耳式耳機的女性使用者，或許會有更大排斥感。

至於耳機本身重量為595公克，加上面罩系統的總重達670公克。

▲透過頭帶與支撐素材，以及本身配重設計，讓Dyson Zone實際配戴時不會有明顯負重感

▲手持時仍有一定重量感

但考量此為Dyson第一款穿戴裝置產品，本來就很難全面符合所有使用需求，尤其要將空氣清淨功能與耳機結合，原本就有物理極限上的挑戰難度，加上還必須搭載主動降噪功能設計，更難以將耳機尺寸進一步縮減。

從一開始的原型設計，到最終產品呈現面貌，其實也能看見Dyson在這款結合空氣清淨與降噪功能的耳機所下工夫。

整體電力表現方面，Dyson Zone採左右兩組鋰離子電池，構成總計2600mAh電池容量。

在單純播放音樂情況下，最長可對應40小時電力使用時間，若同時開啟空氣清淨功能，則會讓電力時間縮短至4.5小時左右，本身則支援可在20分鐘內充入1小時可用電力、3小時內可將電力充滿的快充功能。

同時，Dyson Zone是以藍牙5.0版本進行連接，對應A2DP、AVRCP與HFP傳輸協定，同樣支援LDAC、atpX、AAC等音訊技術，但並未加入Spatial Audio空間音訊功能。

▲主要操作介面位於耳機左右耳罩底部，並且以實體按鍵設計，方便使用者手動操作

使用者可以透過新版MyDyson app與耳機連動，同時app也會紀錄耳機使用過程的空氣品質、噪音等數據變化，讓使用者能了解個人使用情況，同時也能作為Dyson日後讓產品進一步最佳化，或是打造全新產品參考依據。

另外，app也會提示使用者是否該更換耳罩內的空濾耗材，或是提醒使用者避免長時間暴露在空污或有明顯噪音的環境。

▲透過MyDyson app檢視Dyson Zone實際運作情況，同時也能透過app了解空濾耗材何時應該更換

至於空濾耗材約可維持一年左右使用時間，若所處環境空污影響較明顯的話，可能會縮短空濾耗材更換時間。

而目前對應Dyson Zone的空濾耗材僅提供單一規格，尚未像家用空氣清淨機提供不同過濾效果的空濾耗材。

▲對應Dyson Zone的空濾耗材，目前僅提供單一規格，並未像Dyson其他空氣清淨機提供不同空濾耗材選項

實際收納盒裝動眼看

Dyson Zone上市時會區分三種版本，其中包含頭帶及耳罩採銀色設計，搭配深藍色面罩，以及採用Dyson代表藍紫色，並且在深藍色面罩外圍加上鍍銀配色的款式，兩者都會透過經銷通路販售。

另外一款直接透過Dyson通路銷售版本，就是筆者實際體驗款式，將會在頭帶採Dyson代表藍紫色，面罩外圍則會加上鍍金配色，並且提供不同設計的收納盒，以及可包覆耳機與面罩的絨布袋，另外還會提供可在飛機上連接娛樂系統使用的轉接配件。

至於實際售價則會依各地區而異，目前預計會在2023年1月率先在中國推出，接續則會在3月於美國、英國、香港及新加坡等地區上市。

▲Dyson Zone耳機、面罩，以及收納盒

▲Dyson Zone收納盒，外型有點像是雙筒望遠鏡收納盒

▲開啟上蓋即可看見內部收納物

▲分別以絨布保護面罩與耳機外表

▲Dyson Zone耳機與面罩

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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