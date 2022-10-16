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開箱影片／Nokia 5710 XpressAudio復古親民價地震包必備？內附藍牙耳機、待機1個月好驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」開箱Nokia 5710 XpressAudio，螢幕不可觸控，需用按鍵操作。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」開箱Nokia 5710 XpressAudio，螢幕不可觸控，需用按鍵操作。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

地震包裡面除了放個人證件、食物等相關用品，可能連科技產品都要放入其中。YouTube頻道「束褲3C團」開箱Nokia 5710 XpressAudio後認為，這支經典的Nokia相當適合納入地震包的成員之一，標榜待機時間長達1個月、通話時間最高達7小時、可更換電池，但僅有30萬畫素的相機，相較於現在動輒上千萬畫素相比，只能算堪用而已。

Nokia 5710 XpressAudio最大特色為內附藍牙耳機，對於該價位等級來說相當難見。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Nokia 5710 XpressAudio最大特色為內附藍牙耳機，對於該價位等級來說相當難見。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

不過Nokia 5710 XpressAudio最大特色為價格便宜，定價僅2990元，手機可更換電池、還附有可磁吸的無線耳機，實測耳機音質普通，但「可以調到很大聲」，並有3卡槽設計（雙Sim卡加記憶卡）。阿貴提醒，Nokia 5710 XpressAudio螢幕未支援觸控，使用方式如同以前的方法一樣，要透過按鍵來操作，也有廣播模式、閃光燈也能當手電筒，整體來說真的相當適合在應急時使用。

Nokia 5710 XpressAudio也能使用廣播模式聽廣播，現代手機幾乎很少有此功能。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Nokia 5710 XpressAudio也能使用廣播模式聽廣播，現代手機幾乎很少有此功能。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Nokia 5710 XpressAudio 復古再現

【尺寸】138.9 x 57.7 x 16.2mm

【重量】129.1g

【螢幕】2.4吋

【處理器】T107

【RAM／ROM】48MB／128MB

【鏡頭】30萬畫素

【電池】1450mAh

【續航力】最高6.3小時

【特色】雙卡雙待機、可換電池、內附藍牙耳機，也有3.5mm耳機孔、廣播模式、閃光燈可當手電筒等

Nokia 5710 XpressAudio還能更換電池。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Nokia 5710 XpressAudio還能更換電池。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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