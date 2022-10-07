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圖文開箱／iPhone 14 Plus不僅是「放大版本」 更有充足電力續航表現

聯合新聞網／ 楊又肇
▲一樣僅提供iPhone本體，以及Lightning連接線
▲一樣僅提供iPhone本體，以及Lightning連接線

筆者實際取得今日 (10/7)正式在台上市的iPhone 14 Plus，強調與iPhone 14 Pro Max採用相同螢幕尺寸，並且維持採用與iPhone 14相同硬體規格設計，但電池容量相對增加，因此也讓整體電力續航時間增加許多。

▲iPhone 14 Plus與去年推出的iPhone 13 mini螢幕大小比較
▲iPhone 14 Plus與去年推出的iPhone 13 mini螢幕大小比較

相較過去在iPhone 12、iPhone 13推出的mini款式，在螢幕僅採5.4吋設計，此次推出的iPhone 14 Plus則是一口氣將螢幕增加至6.7吋，同時也比標準款iPhone 14採用的6.1吋螢幕更大，因此能提供更具沉浸感的畫面觀看體驗。

▲螢幕加大至6.7吋的iPhone 14 Plus
▲螢幕加大至6.7吋的iPhone 14 Plus

▲iPhone 14 Plus與今年一同推出的iPhone 14 Pro Max採用相同6.7吋螢幕尺寸設計，但兩者仍有動態島 (Dynamic Island)，同時也未支援最高對應120Hz畫面更新率的ProMotion自動適應更新頻率技術，以及永遠顯示 (Always on)功能，以及最高亮度表現等差異
▲iPhone 14 Plus與今年一同推出的iPhone 14 Pro Max採用相同6.7吋螢幕尺寸設計，但兩者仍有動態島 (Dynamic Island)，同時也未支援最高對應120Hz畫面更新率的ProMotion自動適應更新頻率技術，以及永遠顯示 (Always on)功能，以及最高亮度表現等差異

不過，雖然同樣採6.7吋的超Retina XDR螢幕設計，iPhone 14 Plus維持先前的瀏海造形設計，並非採用iPhone Pro以上規格搭載的動態島 (Dynamic Island)，同時也未支援最高對應120Hz畫面更新率的ProMotion自動適應更新頻率技術，以及永遠顯示 (Always on)功能。

螢幕最高亮度也僅在標準狀況下對應最高800 nits亮度，以及在HDR狀態下對應最高1200 nits亮度，不像iPhone 14 Pro Max可在標準狀況下對應最高1000 nits亮度，以及在HDR狀態下對應1600 nits亮度，甚至在室外仍可對應最高1200 nits亮度表現。

▲iPhone 14 Plus維持先前的瀏海造型
▲iPhone 14 Plus維持先前的瀏海造型

▲與iPhone 14 Pro Max有相同機身尺寸，但不少規格有顯著差異
▲與iPhone 14 Pro Max有相同機身尺寸，但不少規格有顯著差異

iPhone 14的「放大版本」

整體來看，iPhone 14 Plus就是iPhone 14的放大版本，一樣搭載強化版A15 Bionic處理器，可對應充足的遊戲、多媒體使用運算效能需求，提供相同配色選項，同時也加入支援SOS緊急呼救服務與車禍偵測功能，螢幕也採用超瓷晶盾面板保護，並且採用航太等級鋁金屬打造框體，機身也支援防潑抗水功能，在最深達6公尺水中同樣可對應30分鐘防水效果，另外也支援MagSafe磁吸應用介面，儲存容量分別提供128GB、256GB與512GB選項。

至於相機規格也與iPhone 14相同，分別搭載各為1200萬畫素規格的廣角鏡頭與超廣角鏡頭，並且各對應ƒ/1.5光圈與ƒ/2.4光圈，同樣支援感光元件位移式光學影像穩定功能，以及最高可達5倍數位變焦與0.5倍率超廣角放大拍攝效果，另外也能拍攝4K HDR 30fps的電影級淺景深效果影片，而前鏡頭同樣對應1200萬畫素與f/1.9光圈設計，一樣也能拍攝最高4K HDR 30fps的電影級淺景深效果影片，基本上相機功能與iPhone 14完全一樣。

▲iPhone 14 Pro Max維持霧面背蓋與不鏽鋼框體設計，iPhone 14 Plus則採用亮面背蓋與鋁合金框體設計
▲iPhone 14 Pro Max維持霧面背蓋與不鏽鋼框體設計，iPhone 14 Plus則採用亮面背蓋與鋁合金框體設計

▲與iPhone 13 mini大小比較
▲與iPhone 13 mini大小比較

▲6.7吋螢幕明顯比6.1吋螢幕大上許多
▲6.7吋螢幕明顯比6.1吋螢幕大上許多

▲最大顯示亮度也有明顯落差
▲最大顯示亮度也有明顯落差

▲iPhone 14 Plus主要鎖定大尺寸螢幕使用需求
▲iPhone 14 Plus主要鎖定大尺寸螢幕使用需求

強化散熱，電池用電效率大幅提升

而隨著螢幕加大，電池容量也有所提升，使得iPhone 14 Plus可對應最長可達26小時的影片播放時間，或是最長可達100小時的音訊播放時間，相比iPhone 14可對應最長可達20小時的影片播放時間，以及最長可達80小時的音訊播放時間有更長電力續航表現。

另外，配合20W充電器同樣可在35分鐘內將電池電量充滿50%，iPhone 14則因為電池容量消對較小，因此在30分鐘內即可將電池電量充滿50%。

其他設計部分，在台銷售的iPhone 14 Plus同樣支援實體SIM卡，並且能使用多組eSIM，底部連接介面依然是Lightning，重量則是203公克，相比iPhone 14 Pro的206公克重量輕一些。

由於採用與iPhone 14相同設計，因此iPhione 14 Plus同樣藉由強化版A15 Bionic處理器對應足夠運算效能，並且配合加大散熱模組設計，讓iPhone 14 Plus的導熱效率提升，進而讓電池使用效率提升，同時也能增加電池續航時間，甚至在音訊連續播放時間能比iPhone 14 Pro Max更長，而在影片最長連續播放時間稍比iPhone 14 Pro Max減少3個小時，可能與iPhone 14 Pro Max額外支援ProMotion自動適應更新頻率技術有關，因此能讓螢幕顯示效率最佳化，進而延長一些電力使用時間。

推出iPhone 14 Plus背後因素：大尺寸螢幕使用需求增加

蘋果今年決定推出大尺寸設計的iPhone 14 Plus，不少看法認為與過去2年接連推出的mini機種叫好不叫座有關，加上市場確實越來越多手機設計趨勢朝向大尺寸規格靠攏，原因在於許多人更習慣透過手機觀看內容、處理工作事項，或是與親友聯繫，因此成為蘋果此次推出iPhone 14 Plus的原因之一。

相較iPhone 14 Pro Max偏高的定價，iPhone 14 Plus產品定位在更大的螢幕設計，同時以相對容易接受的價格提供銷售，預期能吸引更多希望使用更大螢幕，並且偏好更活潑配色，而在相機規格上不太要求是否具備長焦鏡頭，或是能否拍攝ProRes更高畫質影像的用戶族群。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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