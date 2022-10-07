開箱影片／Joeman三大點讚iPhone 14 Plus「最強雙手握持遊戲機」 喊話這代果粉最適合升級
蘋果（Apple）首次推出非Pro版的大尺寸手機──6.7吋的iPhone 14 Plus於今（7）日開賣，YouTube頻道「Joeman」開箱該手機後表示是一款相當適合玩手遊的手機，不過認為4000元的價差從6.1吋的iPhone 14升到6.7吋iPhone 14 Plus似乎覺得有點貴。
YouTube頻道「Joeman」表示，iPhone 14 Plus的定位有點像是2017年推出5.5吋iPhone 8 Plus，「讓使用者不用花到最貴的錢，就能買到6.7吋大螢幕iPhone。」加上兩者重量僅差1克，可吸引iPhone 8 Plus用戶「有感升級」。
他提到由於iPhone 14 Plus僅有203克，長時間雙手橫向握持玩遊戲的手感優於iPhone 14 Pro Max、實測遊戲《原神》，平均張數59.4張，續航達到3小時52分，遊玩過程手機溫度適當散熱佳，認為應該是目前最強的「雙手握持遊戲機」。
6.1吋的iPhone 14與6.7吋iPhone 14 Plus價差4000元，但僅有續航力和螢幕增加而已，他認為似乎不太值得，雖然平價版iPhone 14 Plus與iPhone 14 Pro Max價差達7000元，不是一筆小數目，但鏡頭、螢幕、晶片都有感升級，「不如捏一下直上iPhone 14 Pro Max。」
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