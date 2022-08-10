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開箱影片／Nothing Phone (1)的CP值只在背蓋？他曝3點「發揮它的價值」

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「Linzin 阿哲」開箱Nothing Phone (1)表示，初次見到時像極iPhone 12，認為該機價值在價值在機身質感、無線充電及發光背蓋。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）
YouTube頻道「Linzin 阿哲」開箱Nothing Phone (1)表示，初次見到時像極iPhone 12，認為該機價值在價值在機身質感、無線充電及發光背蓋。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）

背蓋發亮的手機Nothing Phone (1)日前引起話題，但它除了外型還有什麼其他厲害之處？YouTube頻道「Linzin 阿哲開箱Nothing Phone (1)表示，初次見到時像極iPhone 12。觀看背蓋部分，有無線充電板及不對稱的LED設計，可透過手機裡頭的GLYPH介面設定，隨著鈴聲而有不同特效，反向充電時也會發出白光，相當特別。他認為該機有3重點：獨特設計、機身做工和品牌野心等。

Nothing Phone (1)背蓋部分有無線充電板及不對稱的LED設計，可透過設定亮起白光，辨識度相當高。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）
Nothing Phone (1)背蓋部分有無線充電板及不對稱的LED設計，可透過設定亮起白光，辨識度相當高。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）

6.55吋的Nothing Phone (1)螢幕更新率為120Hz、有IP53防水防塵，也因使用高通S778G+處理器，不算在旗艦手機之定位。阿哲表示螢幕下指紋解鎖「位置偏下面」，速度與準確度不如其他手機，但臉部解鎖「還行」，可設定戴口罩解鎖。鏡頭部分背後為主鏡頭和超廣角，其中超廣角可當微距鏡使用，拍照下來發色比較接近真實所見。另外手機操作還藏小巧思，像是可以把桌面圖標或資料夾變成2倍大小，

Nothing Phone (1)定價為1萬3900元，操作下來阿哲認為CP值不算高，價值在機身質感、無線充電及發光背蓋，也表示在公共場合記得把Nothing Phone (1)背蓋朝上「才能發揮它的價值」。

鏡頭部分背後為主鏡頭和超廣角，主鏡頭有5000萬畫素，拍照下來比較接近真實所見。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）
鏡頭部分背後為主鏡頭和超廣角，主鏡頭有5000萬畫素，拍照下來比較接近真實所見。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）

Nothing Phone (1) 外型超酷炫

【尺寸】159.2 x 75.8 x 8.3 mm

【重量】193.5克

【螢幕】6.55吋彈性OLED顯示螢幕，螢幕更新率120Hz

【處理器】Snapdragon™ 778G+ 6nm TSMC 處理器

【記憶體／儲存空間】8 RAM + 128 GB

【鏡頭】背後：5000萬畫素F1.88光圈Sony IMX766主鏡頭、5000萬畫素F2.2光圈Samsung JN1超廣角鏡頭；前鏡頭：1600萬畫素F2.45光圈Sony IMX471自拍鏡頭

【電池】4500mAh

【充電】33W PD3.0有線充電（充滿電70分鐘）、支援雙充電的15W Qi無線充電（充滿電120分鐘）、5W反向充電

【解鎖功能】使用指紋或臉部辨識解鎖Phone (1)，戴口罩依然可以辨識

【防水防塵】IP53

Nothing Phone (1)可透過手機裡頭的GLYPH介面設定，隨著鈴聲而有不同的發亮特效，反向充電也會發出白光。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）
Nothing Phone (1)可透過手機裡頭的GLYPH介面設定，隨著鈴聲而有不同的發亮特效，反向充電也會發出白光。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲」）

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