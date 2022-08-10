開箱影片／Nothing Phone (1)的CP值只在背蓋？他曝3點「發揮它的價值」
背蓋發亮的手機Nothing Phone (1)日前引起話題，但它除了外型還有什麼其他厲害之處？YouTube頻道「Linzin 阿哲」開箱Nothing Phone (1)表示，初次見到時像極iPhone 12。觀看背蓋部分，有無線充電板及不對稱的LED設計，可透過手機裡頭的GLYPH介面設定，隨著鈴聲而有不同特效，反向充電時也會發出白光，相當特別。他認為該機有3重點：獨特設計、機身做工和品牌野心等。
6.55吋的Nothing Phone (1)螢幕更新率為120Hz、有IP53防水防塵，也因使用高通S778G+處理器，不算在旗艦手機之定位。阿哲表示螢幕下指紋解鎖「位置偏下面」，速度與準確度不如其他手機，但臉部解鎖「還行」，可設定戴口罩解鎖。鏡頭部分背後為主鏡頭和超廣角，其中超廣角可當微距鏡使用，拍照下來發色比較接近真實所見。另外手機操作還藏小巧思，像是可以把桌面圖標或資料夾變成2倍大小，
Nothing Phone (1)定價為1萬3900元，操作下來阿哲認為CP值不算高，價值在機身質感、無線充電及發光背蓋，也表示在公共場合記得把Nothing Phone (1)背蓋朝上「才能發揮它的價值」。
Nothing Phone (1) 外型超酷炫
【尺寸】159.2 x 75.8 x 8.3 mm
【重量】193.5克
【螢幕】6.55吋彈性OLED顯示螢幕，螢幕更新率120Hz
【處理器】Snapdragon™ 778G+ 6nm TSMC 處理器
【記憶體／儲存空間】8 RAM + 128 GB
【鏡頭】背後：5000萬畫素F1.88光圈Sony IMX766主鏡頭、5000萬畫素F2.2光圈Samsung JN1超廣角鏡頭；前鏡頭：1600萬畫素F2.45光圈Sony IMX471自拍鏡頭
【電池】4500mAh
【充電】33W PD3.0有線充電（充滿電70分鐘）、支援雙充電的15W Qi無線充電（充滿電120分鐘）、5W反向充電
【解鎖功能】使用指紋或臉部辨識解鎖Phone (1)，戴口罩依然可以辨識
【防水防塵】IP53
▪ 比「仙氣紫」更美！iPhone 14 Pro實機曝真實新色 想PK三星幻夜紫？
▪ 蘋果台灣BTS方案「轉賣」AirPods 2好賺嗎？一圖看懂
▪ Zenfone 9變「發光磚頭」陷災情 Asus霸氣要他們做這件事
▪ 【周報】正妹IG被盜遭勒索天價該怎辦？
▪ 【IG夯什麼】超好笑「哭哭濾鏡」怎用？實測大笑拍照更悲傷 哭著撞臉具俊曄？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言