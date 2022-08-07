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開箱影片／KEF LSX II音響逼真重現好聲音 隨插即用輕鬆進無線Hi-Fi世界

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」開箱「KEF LSX II」無線Hi-Fi音響系統的熔岩色，拋光外觀、邊角改以圓潤方式設計，看起來更具現代感。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」開箱「KEF LSX II」無線Hi-Fi音響系統的熔岩色，拋光外觀、邊角改以圓潤方式設計，看起來更具現代感。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

買音響除了著重音質外，體積、美感、操作直覺及多裝置使用相當重要。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱「KEF LSX II」無線Hi-Fi（指高傳真音質）音響系統的熔岩色，邊角改以圓潤方式設計，減少既定的「邊邊角角」印象，主副揚聲器底部都有外接支架的接孔，可以根據情境另外選購。

KEF LSX II連結方式多元，可連結光纖接口、Type-C、3.5mm、HDMI、網路孔、超低音接孔及主副揚聲器連結孔，也能透過無線方式連結。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
KEF LSX II連結方式多元，可連結光纖接口、Type-C、3.5mm、HDMI、網路孔、超低音接孔及主副揚聲器連結孔，也能透過無線方式連結。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

KEF LSX II背後有光纖接口、Type-C、3.5mm、HDMI、網路孔、超低音接孔及主副揚聲器連結孔、主副揚聲器無線連結鍵等，接孔相當多元，而Typc-C接孔更可以快速與筆電或桌機連接使用。

KEF LSX II可透過Type-C接孔輕鬆連結筆電或桌機，享受好聲音。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
KEF LSX II可透過Type-C接孔輕鬆連結筆電或桌機，享受好聲音。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

KEF LSX II具備藍牙連接配對功能，其中Wi-Fi的連結方式讓阿貴讚賞不已。該機支援「KEF Connect」App，可連結多數串流音樂平台、調整EQ設定，迅速進入Hi-Fi世界，當然有線連結音質更佳。KEF LSX II主副揚聲器內建高音30W、低音70W擴大機，阿貴總結KEF LSX II音質耐聽、磅礡大器，低頻上有非常強而有力的下潛感。KEF LSX II定價4萬5900元。

可使用「KEF Connect」App操控KEF LSX II，連接多數串流音樂平台，調整EQ設定，還能用AirPlay 2輕鬆連結，進入Hi-Fi世界。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
可使用「KEF Connect」App操控KEF LSX II，連接多數串流音樂平台，調整EQ設定，還能用AirPlay 2輕鬆連結，進入Hi-Fi世界。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

KEF LSX II每個角落盡享樂聲

【尺寸】240 × 155 × 180 mm

【重量】7.2kg（整組）

【顏色】熔炎紅、礦石白、碳黑、鈷藍色及Soundwave特別版等5色

【無線串流功能】AirPlay 2、Google Chromecast、Roon Ready、相容 UPnP、藍牙 4.2

【串流服務】Spotify、Tidal、Amazon Music、Qobuz、Deezer、QQ Music、網路電台、Podcast，根據各個國家對該服務的適用性而有所不同

【驅動單體（單支揚聲器）】Uni-Q 同軸共點單體，高音：19毫米鋁製圓頂；低音／中音：115毫米鎂鋁合金錐體

【輸入】主揚聲器：HDMI ARC、TOSLINK光纖、Type-C、類比3.5mm AUX、RJ45乙太網路線（網路）、RJ45乙太網路線（主副揚聲器之間連接）；副揚聲器：RJ45乙太網路線（主副揚聲器之間連接）

KEF LSX II有熔炎紅、礦石白、碳黑、鈷藍色及Soundwave特別版等5色。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
KEF LSX II有熔炎紅、礦石白、碳黑、鈷藍色及Soundwave特別版等5色。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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