開箱影片／Google Pixel 6a親民價藏Pro晶片 夜拍純淨、他讚這處超細緻

Google Pixel 6a終於在台灣上市了！YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴這次開箱石墨色的Google Pixel 6a，這次相機沒像Pixel 6和Pixel 6 Pro一樣凸出，平放在桌上更平穩，背蓋使用3D複合材質機背，不易留指紋。6.1吋大小和178公克的重量，比Pixel 6的207克更輕盈，但整體配重上並非平均分配，而是底部稍重一些，使用時也不易「翻跟斗」。

阿貴讚賞正面前置聽筒兼揚聲器的開孔，相當精美細緻不突兀。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Google Pixel 6a為60Hz螢幕更新率、支援螢幕下指紋解鎖技術；下方和正面都有揚聲器，阿貴讚賞正面前置聽筒兼揚聲器的開孔相當精美細緻。該機使用與Pixel 6 Pro一樣的Tensor處理晶片，與Snapdragon 870左右的效能分數差不多，遊戲體驗幾乎不用擔心。鏡頭有1220萬畫素F1.7主鏡頭、1200萬畫素F2.2超廣角鏡頭及800萬畫素F2.0自拍前鏡頭，在夜拍上與Pixel 5a有明顯差異，拍照速度加快、純淨度上明顯提升，可惜的是模式總類比Pixel 6少。Google Pixel 6a定價1萬3990元。

Google Pixel 6a鏡頭有1220萬畫素F1.7主鏡頭、1200萬畫素F2.2超廣角鏡頭及800萬畫素F2.0自拍前鏡頭，在夜拍上與Pixel 5a有明顯差異，拍照速度加快、純淨度上明顯提升（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Google Pixel 三色比美

【尺寸】152.2 x 71.8 x 0.39mm 【重量】178克 【螢幕】6.1吋Corning® Gorilla® Glass 3™ 保護玻璃／20:9／FHD+ OLED 【顏色】石墨黑、灰綠色、粉炭色 【處理器】Google Tensor Titan M2™ 安全性輔助處理器 【鏡頭】1220萬畫素F1.7主鏡頭、1200萬畫素F2.2超廣角鏡頭、800萬畫素F2.0自拍前鏡頭 【電池】4410mAh 【充電】支援快速充電，電池續航力超過24小時，在超級省電模式下，電池續航力長達72小時 【記憶體和儲存空間】6GB／128GB 【SIM卡】雙SIM卡（1張Nano SIM卡和1張eSIM卡） 【防塵防水】IP67防塵抗水等級 Google Pixel 6a共有石墨黑、灰綠色、粉炭色3色。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

商品推薦