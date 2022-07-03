開箱影片／ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED雙螢幕發威！120Hz流暢創作沒問題

14吋的筆電可以塞多少東西呢？YouTube頻道「邦尼幫你」開箱ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED，是一台雙螢幕的筆電，2.8k OLED螢幕＋120Hz更新率，最大亮度可來到530尼，也能根據環境自動調整亮度，並可以觸控及使用觸控筆ASUS Pen 2.0，加上16:10及窄邊框設計，堪稱是「目前筆電上很頂的一塊螢幕」，整體使用相當有感，相當適合影像創作或是日常追劇。

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED採用全新的抬升設計，讓「第二螢幕」升到更適合觀看的角度，並讓螢幕後側留出空間幫助散熱。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED採用全新的抬升設計，讓「第二螢幕」升到更適合觀看的角度，並讓螢幕後側留出空間幫助散熱。該款第二螢幕除了有控制介面「ScreenXpert」容易上手操作外，還能透過三指點擊將它變成大塊的觸控板。「第二螢幕」為IPS面板，擁有120Hz更新率，「邦尼幫你」實測後比其他筆電的主螢幕要來的好。在現代辦公的電池續航力約為4時53分，建議外出辦公還是帶上充電器比較保險。ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED定價7萬9900元。

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED遊玩《鬼線：東京》也相當順暢。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED 名字長效能也一流

【顏色】科技黑 【作業系統】Windows 11 Home 【處理器】Intel Core™ i9-12900H 【顯示卡】NVIDIA GeForce RTX 3050Ti Laptop GPU, 4GB GDDR6 【螢幕】14.5 吋，2.8K（2880 x 1800）OLED 16:1 【第二螢幕】ScreenPad™ Plus（12.7" 2880 x 864 IPS-level Panel Support Stylus） 【記憶體】32GB LPDDR5 on board，記憶體最高支援：16GB 【儲存空間】1TB SSD 【介面】1x USB 3.2 Gen 2 Type-A、2 x Thunderbolt™ 4 USB-C® (最高 40 Gbps)、1x HDMI 2.1、1 x 3.5mm複合式音源線插孔、1 x DC輸入、SD Express 7.0讀卡機、 【攝影機】720p HD攝影機 【無線連線】Wi-Fi 6E（802.11ax）（Dual band）2*2 + Bluetooth 5.2 【電池】76WHrs，4S1P，4芯鋰離子 【電源】180W AC變壓器 【重量】1.75 kg 【尺寸】32.35 x 22.47 x 1.79 ~ 1.96 cm ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED的第二螢幕也有120Hz螢幕更新率，除了能用控制介面「ScreenXpert」外，還能透過三指點擊將它變成大塊的觸控板。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

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