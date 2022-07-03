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開箱影片／ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED雙螢幕發威！120Hz流暢創作沒問題

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「邦尼幫你」開箱ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED，其螢幕部分堪稱是「目前筆電上很頂的一塊螢幕」。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
YouTube頻道「邦尼幫你」開箱ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED，其螢幕部分堪稱是「目前筆電上很頂的一塊螢幕」。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

14吋的筆電可以塞多少東西呢？YouTube頻道「邦尼幫你開箱ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED，是一台雙螢幕的筆電，2.8k OLED螢幕＋120Hz更新率，最大亮度可來到530尼，也能根據環境自動調整亮度，並可以觸控及使用觸控筆ASUS Pen 2.0，加上16:10及窄邊框設計，堪稱是「目前筆電上很頂的一塊螢幕」，整體使用相當有感，相當適合影像創作或是日常追劇。

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED採用全新的抬升設計，讓「第二螢幕」升到更適合觀看的角度，並讓螢幕後側留出空間幫助散熱。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED採用全新的抬升設計，讓「第二螢幕」升到更適合觀看的角度，並讓螢幕後側留出空間幫助散熱。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED採用全新的抬升設計，讓「第二螢幕」升到更適合觀看的角度，並讓螢幕後側留出空間幫助散熱。該款第二螢幕除了有控制介面「ScreenXpert」容易上手操作外，還能透過三指點擊將它變成大塊的觸控板。「第二螢幕」為IPS面板，擁有120Hz更新率，「邦尼幫你」實測後比其他筆電的主螢幕要來的好。在現代辦公的電池續航力約為4時53分，建議外出辦公還是帶上充電器比較保險。ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED定價7萬9900元。

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED遊玩《鬼線：東京》也相當順暢。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED遊玩《鬼線：東京》也相當順暢。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED 名字長效能也一流

【顏色】科技黑

【作業系統】Windows 11 Home

【處理器】Intel Core™ i9-12900H

【顯示卡】NVIDIA GeForce RTX 3050Ti Laptop GPU, 4GB GDDR6

【螢幕】14.5 吋，2.8K（2880 x 1800）OLED 16:1

【第二螢幕】ScreenPad™ Plus（12.7" 2880 x 864 IPS-level Panel Support Stylus）

【記憶體】32GB LPDDR5 on board，記憶體最高支援：16GB

【儲存空間】1TB SSD

【介面】1x USB 3.2 Gen 2 Type-A、2 x Thunderbolt™ 4 USB-C® (最高 40 Gbps)、1x HDMI 2.1、1 x 3.5mm複合式音源線插孔、1 x DC輸入、SD Express 7.0讀卡機、

【攝影機】720p HD攝影機

【無線連線】Wi-Fi 6E（802.11ax）（Dual band）2*2 + Bluetooth 5.2

【電池】76WHrs，4S1P，4芯鋰離子

【電源】180W AC變壓器

【重量】1.75 kg

【尺寸】32.35 x 22.47 x 1.79 ~ 1.96 cm

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED的第二螢幕也有120Hz螢幕更新率，除了能用控制介面「ScreenXpert」外，還能透過三指點擊將它變成大塊的觸控板。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED的第二螢幕也有120Hz螢幕更新率，除了能用控制介面「ScreenXpert」外，還能透過三指點擊將它變成大塊的觸控板。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

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