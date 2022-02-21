開箱影片／「無線充電慢到往生」 她仍讚Galaxy S21 FE 5G全是這原因
三星Galaxy S22即將在3月4日上市，先來回頭看Galaxy S21 FE 5G（Galaxy S21 Fan Edition 5G，Fan Edition指粉絲版）吧！YouTube頻道「科技3C狗」的辛蒂超主觀評測開箱該款手機，表示雖然定價2萬多元的手機只給塑膠背板「有點Low」，不過不沾指紋、邊框四周都用不割手的鋁製中框，「看起來有夠漂亮」。
辛蒂說，6.4吋的Galaxy S21 FE 5G之螢幕使用三星獨佔的第2代Dynamic AMOLED，「螢幕表現能力世界無敵」；聲音支援Dolby Atmos外放，不過「聲音悶悶小小的」；她最在意的，就是無線充電「慢到往生」，利用15W無線閃電快充2.0，充飽電需要3小時33分，至於拍照體驗中規中矩。她總結讚賞Galaxy S21 FE 5G因螢幕表現絕佳，定價2萬1990元價格「買到賺到」，也不忘提醒若要買第1支三星手機，「請直上S系列」。
三星 Galaxy S21 FE 5G 螢幕表現驚人
【尺寸】74.5x155.7x7.9mm
【重量】177g
【顏色】石墨黑、幻影白、橄欖綠、薰衣紫
【核心效能】Qualcomm Snapdragon 888
【記憶容量】8GB LPDDR5
【儲存容量】256GB UFS 3.1 無法擴充
【螢幕面板】6.4" 平面 Dynamic AMOLED 2X
【螢幕最大亮度】SDR 峰值亮度 1,160nits / HDR 峰值亮度 1,200nits
【螢幕更新速率】120Hz
【螢幕解析度】411PPI、2,340 x 1,080、20：9
【電池容量】4,500mAh
【有線充電】25W 閃電快充 2.0、PD 3.0 PPS
【無線充電】15W 無線閃電快充 2.0、5W Qi
【SIM卡】5G + 4G 雙卡雙待（雙卡 Nano SIM）
【支援訊號】Wi-Fi 6、NFC、Bluetooth v5.0、GPS
【鏡頭】主鏡頭：12MP超廣角鏡頭、f/2.2、123°；12MP廣角主鏡頭、f/1.8、OIS、Dual Pixel PDAF；8MP望遠鏡頭、f/2.4、OIS、PDAF、3x光學變焦、30x數位變焦／32MP自拍前鏡頭、f/2.2
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