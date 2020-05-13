萬芳高中教甄「被從缺」 揭教育界內定黑幕的陳年陋習
又到了每年教師甄試熱季，教甄複試常被詬病黑箱，不少參加過教甄的老師透露，「內舉不避親」最大的弊病之一，雙北名校常有校方期待的「特定人選」，比如有教學卓越表現、校友等，早已成為教育界公開的秘密。本報追查發現，台北市萬芳高中日前舉行地理教師甄試，就出現占30%的口試，翻轉占70%試教的結果，一場180人應試、9名進入複試的甄試，最後的結果是「從缺」。
沒人敢吭聲 就怕成教育界黑名單
諷刺的是，面對這種陳年陋習，參加的人沒人敢吭聲，主要是年輕老師怕變成教育界的「黑名單」，以後參加教甄難過關，只能摸摸鼻子再試其他學校，甚至有人屢甄不上，放棄執教這條路。
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