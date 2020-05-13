萬芳高中教甄「被從缺」 揭教育界內定黑幕的陳年陋習

新北市長侯友宜近來因紓困送件案，遭民進黨網軍圍剿，儼然已成綠營最大假想敵。不過面對這種情況，國民黨五味雜陳，因為侯友宜有意識地與國民黨保持距離，讓國民黨沾不到侯友宜的光；而侯友宜的下一步到底是什麼，黨內也摸不清頭緒。對於這個黨內新崛起的政治明星，國民黨的困惑，不比民進黨來得小。

2020-05-13 16:25