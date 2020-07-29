都是阿嬤太會養？毛小孩摸不到「這裡」就該減肥囉

半夜睡覺，除了蚊子叮咬外，大概就屬於噪音最擾人清夢了，如果又是故意製造噪音騷擾鄰居更是無法忍受，新北三重曾有住三樓的魏姓一家三口，因為與樓上鄰居交惡，惡鄰竟然每周兩天用馬達振動的方式製造噪音，之後還陸續加入撞球、木屐及桌子等器材，搞到魏姓夫妻憂鬱症，女兒也聽力受損，一狀告上法院後，雖然噪音未達噪音管制法的分貝數，但法官採納文獻研究，罕見判決惡鄰得賠魏家共36萬。

2020-07-29 13:49