都是阿嬤太會養？毛小孩摸不到「這裡」就該減肥囉
網友常分享「阿嬤養的」毛孩，體態一致圓滾滾，雖然許多飼主明白寵物太胖有礙健康，卻不見得放在心上。到底國人的毛孩肥胖程度如何？根據全台寵物登記最多的新北市動物保護防疫處調查，光是新北的15萬隻犬貓就有約15%、2萬2500隻太肥了，比例不低。
新北高達15%毛小孩有過胖問題
新北市動保處利用收容、寵物登記和預防注射時，和合作的獸醫院所合作調查新北市有登記的犬貓體重，統計全市8間動物之家總計1422隻犬貓，有5%、約71隻過重，但民眾家中寵物肥胖比例高達15%。代理處長楊淑方說，毛孩就是因為被「寵」才胖，民眾難免喜歡毛孩肥嘟嘟，覺得可愛，但動物和人一樣需要控制體重，最好不要「寵壞」了。
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