火箭阿伯堅持MIT火箭夢 不怕每次失敗「就賠掉一台賓士」

聯合報 / 記者陳斯穎
今年5月底ARRC團隊進行火箭的繫留懸浮飛行測試準備。圖／ARRC提供
今年5月底ARRC團隊進行火箭的繫留懸浮飛行測試準備。圖／ARRC提供

吳宗信這個名字聽起來好陌生，但講到「火箭阿伯」大家便耳熟能詳，他把研發100％MIT的「火箭夢」當成自己的社會責任，10年來試射火箭24次，屢敗屢戰。這看似瘋狂的夢想，不僅在2015年首次集資時為人樂道，吳宗信也確認台灣有能力發展火箭產業，現在他再度設定目標，力拚明年8月能成功發射類衛星載具的混合式燃料火箭上太空

從沖天炮到可控方向 自豪混合式燃料安全

「5年前的只是沖天炮！」吳宗信謙虛地形容5年前團隊發射的火箭，他說，那是單純的無控制探空火箭，探空火箭任務目的通常是「只要往上飛高就好了」，但這次國立交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）要打造的，是可發射衛星的火箭原型「HTTP-3A」，加入飛行姿態控制系統，能控制火箭飛行方向與速度。

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