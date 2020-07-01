火箭阿伯堅持MIT火箭夢 不怕每次失敗「就賠掉一台賓士」

71年次的台灣女生吳承頤，世新大學畢業後，曾在台灣做了八年的動畫代工。她深感台灣的舞台有限，決定到頂尖動畫人才匯聚的好萊塢闖蕩。電影「賽道狂人」的預覽動畫正是由她操刀製作，團隊奪下今年奧斯卡「最佳影片剪輯」。吳承頤在清一色都是男性的美國動畫產業裡「一枝獨秀」，她坦言也會被歧視，但她用實力證明女生也能做英雄片跟動作片。

2020-07-01 11:54