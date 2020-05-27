房貸利率上演愛的迫降 這幾種人轉貸最划算

聯合報 / 記者何醒邦
根據央行最新統計，台灣銀行等五大銀行，4月新增房貸利率下挫0.212個百分點，刷新歷史新低紀錄。 圖／聯合報系資料照片
根據央行最新統計，台灣銀行等五大銀行，4月新增房貸利率下挫0.212個百分點，刷新歷史新低紀錄。 圖／聯合報系資料照片

受到新冠肺炎影響，全球掀起降息風，中央銀行3月下旬已降息1碼（0.25個百分點），加上公股行庫配合政府紓困，自用住宅貸款千萬元內，9月底前還可多降1碼，帶動銀行紛紛「迫降」房貸利率。根據央行最新統計，台灣銀行等五大銀行，4月新增房貸利率下挫0.212個百分點、落於1.381%，刷新歷史新低紀錄；而4月國內購置住宅貸款餘額卻達7.53兆元，續創歷史新高。

降利率不如降房價 業界：帶動效果有限

市場上各家銀行也提供各種優惠房貸搶客。例如民營的北富銀，就對因疫情確診、非自願性失業、放無薪假的民眾，及防疫醫療人員、營收下滑的企業主等，額外提供加碼降息，如為自用住宅貸款餘額在1000萬元以內，房貸利率比照公股銀行，半年內可降0.5%。

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