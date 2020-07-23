戰搜直升機自旋迫降難 錯過關鍵時機恐「重落地」

聯合報 / 記者程嘉文徐宇威
直升機主旋翼轉動帶來的力矩，要靠尾旋翼的側向推力製造反向力矩來抵銷。記者程嘉文／攝影
直升機主旋翼轉動帶來的力矩，要靠尾旋翼的側向推力製造反向力矩來抵銷。記者程嘉文／攝影

陸軍航空601旅一架OH-58D「奇歐瓦戰士」（Kiowa Warrior）戰搜直升機，7月16日下午完成漢光36號演習的反登陸科目後，預定返回駐地桃園龍潭，卻墜毀新竹機場，兩名飛官不幸殉職。這是今年漢光演習第二起死亡意外，也是OH-58D來台20多年，首度全員罹難的失事。

調頭不久 以角度垂直、旋翼停止狀態墜落

軍方指出，這架編號616的OH-58D，從新竹空軍機場起飛後1至2分鐘、高度300至400呎時，飛行員報告「Low Rotor RPM（旋翼低轉速），左轉脫離。」但從附近民宅的監視錄影畫面發現，飛機調頭不久，就以角度近乎垂直、旋翼近乎停止的狀態墜落。

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