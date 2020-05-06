【大同爭奪戰4】王光祥為何非拿下大同不可 因為景仰？

聯合報 / 記者何醒邦
三圓建設機構董事長王光祥在地產界輩分甚高，是大同市場派大股東。 圖／聯合報系資料照片
三圓建設機構董事長王光祥在地產界輩分甚高，是大同市場派大股東。 圖／聯合報系資料照片

2018年中，三圓建設機構董事長王光祥正式向大同公司派宣戰，成為市場派共主，但這兩年期間，他開了不少場記者會，喊了不少次要積極「揪團」、推翻公司派，結果不是被主管機關打槍，就是被公司派完封，或自己身陷中資疑雲泥沼。但他這次顯得有備而來，不僅在股權上有優勢，董事候選名單也找來前立委黃國昌、東森董事長林文淵等反中、偏綠人士，來反制抹紅聲浪，引發市場熱議。

曾擔任建商公會理事長多年的王光祥，在地產界輩分甚高，北市SOGO百貨復興館旁的正義國宅大樓都更案，是他的近期代表作；而在屏東長大的他，也是蔡英文總統的遠房表哥。

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