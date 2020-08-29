影／馬斯克想治癒腦疾 在小豬腦中植晶片無線傳遞神經訊號

正當人們以為2020年發生再奇怪的事也嚇不了人時，億萬富豪馬斯克就跳出來證明大家錯了。28日在他共同創辦的Neuralink公司發表會上，馬斯克向外界介紹了他的「3隻小豬」，乍看之下就像一般活潑的豬，但其實腦內都植入了最新型的腦機介面晶片，能無線傳遞神經訊號。這是該公司技術上的重大突破，朝著治癒人腦疾病邁出早期的第一步。

2020-08-29 18:52