影／馬斯克想治癒腦疾 在小豬腦中植晶片無線傳遞神經訊號

聯合報 / 編譯周辰陽
億萬富豪馬斯克28日為神經科學新創公司「Neuralink」舉行發表會，身旁為該公司的手術機器人。法新社
億萬富豪馬斯克28日為神經科學新創公司「Neuralink」舉行發表會，身旁為該公司的手術機器人。法新社

正當人們以為2020年發生再奇怪的事也嚇不了人時，億萬富豪馬斯克就跳出來證明大家錯了。28日在他共同創辦的Neuralink公司發表會上，馬斯克向外界介紹了他的「3隻小豬」，乍看之下就像一般活潑的豬，但其實腦內都植入了最新型的腦機介面晶片，能無線傳遞神經訊號。這是該公司技術上的重大突破，朝著治癒人腦疾病邁出早期的第一步。

找來3隻小豬秀技術 追蹤神經活動

發布會上，馬斯克哄著一隻名為「葛簇特」的小豬亮相。Neuralink在葛簇特腦內控制豬鼻神經元的區域植入了晶片，一旦牠用鼻子嗅聞和碰觸東西，追蹤儀器都可偵測到神經棘波。

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馬斯克 手術 AI 阿茲海默症

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