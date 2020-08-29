影／馬斯克想治癒腦疾 在小豬腦中植晶片無線傳遞神經訊號
正當人們以為2020年發生再奇怪的事也嚇不了人時，億萬富豪馬斯克就跳出來證明大家錯了。28日在他共同創辦的Neuralink公司發表會上，馬斯克向外界介紹了他的「3隻小豬」，乍看之下就像一般活潑的豬，但其實腦內都植入了最新型的腦機介面晶片，能無線傳遞神經訊號。這是該公司技術上的重大突破，朝著治癒人腦疾病邁出早期的第一步。
找來3隻小豬秀技術 追蹤神經活動
發布會上，馬斯克哄著一隻名為「葛簇特」的小豬亮相。Neuralink在葛簇特腦內控制豬鼻神經元的區域植入了晶片，一旦牠用鼻子嗅聞和碰觸東西，追蹤儀器都可偵測到神經棘波。
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