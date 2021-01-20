【2021台北國際書展】「危險與書」六家出版單位聯手 與書發生危險關係

繼2019年以「小，是我們故意的」為主題並引發討論後，新經典文化、早安財經文化、寫樂文化、啟明出版這次更聯合內容平台方格子、與去年剛創刊的文化雜誌《VERSE》，於2021年1月26日至2021年1月31日台北國際書展以「危險與書」為主題，策動更具話題性的閱讀書展。

六家跨界聯展 探索閱讀新邊界

書籍、雜誌和內容平台共同策展，是前所未有的展位組合，試圖重述這時代的閱讀意義。結合媒體與出版，共同探索閱讀的多樣可能。

「危險與書」――閱讀不是逃避，而是冒險

點出閱讀中的各種「危險」，是本次策展的核心概念。新經典總編輯葉美瑤提出：「書是危險的，如果你害怕它所握有的那把打開未知世界的鑰匙。」寫樂文化總編輯韓嵩齡表示：「作為長久以來人類累積知識的載體，我們透過書來了解危險。」

早安財經發行人沈雲驄則說：「多數時候，大海是平靜的，但造船的人真正的啟發，卻是不平靜的大海。一本好書，風雲浪靜時，伴你徜徉，滔天巨浪來襲時，帶引你遠離危險。」

啟明出版發行人林聖修舉例：「處在危險心理狀態的時候，人們會感受到懼怕，但不容易看清原因。此時遇上觀察入微、文筆傑出的作者建構出的相同世界，必定產生強力的共振，讓讀者驚恐地意識到『這是一本危險的書』。」

《VERSE》雜誌創辦人暨社長張鐵志詮釋：「在這個過度破碎的時代，人們越來越失去理解他人的能力，墜入意義的迷霧中，但同時，人們會更越來越渴望閱讀脈絡化的內容，更深刻的故事、更清晰的思辨。」

方格子創辦人暨執行長翁子騏認為：「新世代的讀者對於互動和即時性有了更高的要求，在這樣的潮流下，出版人、作者甚至一個重度閱讀者，必須更加大膽去想像、去探索閱讀的可能性。」

無論何者，閱讀從來不只是心靈庇護所，更是一種冒險，既有的認知框架可能崩塌，復又重建。閱讀使個體不斷前往未知的疆域，生命力永不止息。

．融合鷹架元素的空間 台北國際書展最大膽的設計

展位設計上亦呼應「危險與書」主題，大膽融合鷹架元素，並以高書架創造層次交疊的空間，輔以燈管、光柱等質材與耀眼的主視覺，營造出不同以往的氛圍。讀者隨著箭頭指引進入展場，在錯落的陳列中與書相遇，除了能有沉浸式體驗外，觀展的同時也與展場進行了互動。

．睽違16年，詹宏志首次於書展舉辦講座

近年鮮少公開在台北國際書展現身的資深出版人詹宏志，今年將公開出席。 1月26日開展首日，先於上午11點出席「危險與書」聯合展位（A112）開幕派對，繼之，中午12點15分舉行主題廣場第一場專題演講：「危險與書――讀在世界傾危的時光」，這是他暌違16年首度重返台北國際書展。

．六家總編輯接力 談危機時代的閱讀理由

繼詹宏志演講後，1月26日下午14點15分，新經典文化總編輯葉美瑤、早安財經文化發行人沈雲驄、寫樂文化總編輯韓嵩齡、啟明出版發行人林聖修、《VERSE》社長張鐵志、方格子創辦人翁子騏，將於藍沙龍同台演繹「危機時代的閱讀理由」。

．重量級新書、重量級活動

此外，各家亦有多本重量級新書與精采講座活動，包括――

▎新經典文化：

張大春《我的老台北》將與周華健對談，莫子儀與黃裕翔、日京江羽人重現《失眠的人》朗讀會，舒國治與黃威融對談《理想的下午》，《天橋上的魔術師圖像版》則有漫畫家阮光民、小莊與重現中華商場的電視劇美術指導王誌成對談。同時還有平野啟一郎、矢部太郎、三浦紫苑的越洋連線或視訊，將於國際沙龍與讀者見面。

▎寫樂文化：

推出《工藝琴酒全書》+【臺灣百味系列003—Souler Gin琴酒】限量套組，由琴酒達人、Side bar創辦人鄭哲宇（SOSO）專為2021台北書展調配的限定版琴酒，除了選用多項臺灣在地原料：宜蘭紅心芭樂、阿里山金萱烏龍、台灣威士忌等……也暗藏向另外兩位作者――葉怡蘭和邱德夫――致意的趣味意涵。書展期間限定販售，50套售完為止。另有黃婉玲《台菜本味》、邱德夫《新版威士忌學》等新書。

▎早安財經文化：

推出重量級新書黃國峯與Impact Hub Taipei合著之《搞砸無畏：失敗中創造改變的30個處方》，並將舉辦「搞砸之夜」-台北國際書展特別場。黃俊隆《放下人設，人生別急著找答案》將與詹偉雄、李惠貞對談。

▎啟明出版：

瑞典視覺敘事家史塔倫・哈格《衛報》十大最佳反烏托邦作品《電幻國度》、義大利作家勞梅希納打造現代人夢寐以求的解憂《風之電話亭》、日本插畫家長谷川純枝費時十年繪製《莎士比亞植物圖鑑》、2020最受矚目文壇新人作家陳信傑小說集《柴貓、夢的浮艇與德魯伊》、骯髒寫實主義代表布考斯基書店失竊率最高詩集《愛是來自地獄的狗》等。

▎《VERSE》將開放預購第四期雜誌，封面人物為書展大使林予晞及主題廣場首場演講人詹宏志。活動方面則策劃了林予晞與詹朴談「意識流動：穿越時空的奇幻閱讀」、許含光與馬翊航對談「危險之必要—創作的險象求生」等講座，更特別推出「How to 私塾」，邀請VERSE團隊成員和優秀的創作者們，背景包含編輯、攝影、音樂和建築等領域，與讀者們進行私密交流，從生活中的疑難雜症，到人生方向的疑惑，都能從這段談話中獲得一點啟發。

▎方格子則於書展期間推出「首月只要1元」優惠活動――加入 vocus premium，首月只要1元，即可體驗全無廣告、乾淨簡潔的介面，讓你專注在閱讀的美好，暢讀詹宏志、科技島讀、水瓶鯨魚、舒國治、龍貓大王……及方格子上超過百位跨領域創作者最精彩、最原創、最生猛有料的premium會員限定獨家內容。