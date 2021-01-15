【2021台北國際書展】亞洲益生菌權威蔡英傑講座，免費報名即贈限量禮

文／蔡英傑 《益生菌2.0大未來：人體微生物逆轉疾病的全球新趨勢》

近十年來，癌症研究最熱門的非「免疫療法」莫屬。化療或放療都是霸道地直接攻擊癌細胞， 副作用讓病患痛不欲生；但是，免疫療法的原理卻是「修飾」病患自身的免疫系統。

腸道菌相決定了免疫療法的效果

免疫療法的開山鼻祖，首推京都大學的本庶（Honjo）教授及德州大學的艾利森（Allison）教授，他們分別研究PD-1 及CTLA-4——這兩種是會使病患的T細胞無法認識出癌細胞的「免疫檢查點」，或者說是「免疫剎車」系統。

兩位大師開發能抑制這兩種免疫檢查點的抗體，破壞剎車系統，讓T細胞能重新認識癌細胞， 進而啟動攻擊模式，保護人體。基礎研究做得差不多時，立刻和製藥企業合作，對多種癌症做了許多臨床研究，開發成藥品上市，幫助無數癌症病患。二○一三年就被《科學》期刊選為最重要的醫學突破，一路獲獎，到二○一八年終於獲頒諾貝爾醫學獎。我國企業家尹衍樑先生成立的唐獎註5別具慧眼，早早在二○一四年就將首屆生技醫藥獎頒給兩位教授。

「免疫系統」和「腸道菌相」，都是影響癌組織在體內增殖的重要因素。免疫療法配合傳統的手術及化放療，再加上調整腸道菌相，效果更是相乘倍增。二○一八年一月的《科學》期刊，一連刊了三篇論文，講腸道菌如何影響癌症免疫療法，再加上其他許多重量級研究，結論都指向：免疫療法的治療效果決定於腸道菌相。癌症免疫療法已經紅遍半邊天，現在，腸道菌相則補滿了另一半邊的天。

癌症的治療及預後都和腸道菌有關

除了腸道菌之外，最近發現各種癌組織也有各自獨特的菌相，稱為「癌微生物體」。這些「癌菌」不但影響癌的性狀，而且會干擾藥物或免疫治療。加州大學知名的奈特教授在二○二○年《自然》期刊上的論文，就比較分析了三十三種癌組織菌相及同一病人的血液菌相，並指出分析癌病人的血液菌相，有助於判斷病患的癌症狀況。

德州大學的麥卡利斯特（McAllister）教授團隊二○一九年發表在《細胞》期刊的研究，指出胰臟癌免疫治療效果以及預後狀況，和癌組織菌相及腸道菌相密切相關，如果將「治療效果好的病患腸道菌」，導入胰臟癌無菌鼠腸道內，則癌的體積，會比導入「治療效果差的患者腸道菌」的無菌鼠縮小許多067。胰臟癌常被稱作名人殺手，先不提賈伯斯，時尚老佛爺拉格斐、男高音帕華洛帝等人，還有以前和我多次一起上節目的名嘴劉駿耀，最近才得知竟然也是敗在胰臟癌。

胰臟癌所以被稱為「癌王」，是因為五年存活率不到五％。我一直很納悶，為什麼九五％的人撐不過，可是有五％的人就是撐得過五年，是基因、體力，還是天命？過去一直認為免疫力是重點，現在知道「養好腸道菌」更是重要，不但是因為腸道菌好，免疫力就強，而且還是因為腸道菌直接和癌的進展、治療及預後都有關。紐約斯隆凱特琳癌症中心的沃查克（Wolchok）教授，二○二○年發表在《細胞研究》期刊上的論文，認為癌症免疫療法未來發展的重點是：改變癌細胞在體內立足增殖的微環境，包括免疫微環境與菌相微環境。

癌症病患可以吃益生菌嗎？

癌症免疫療法太重要了，堪稱是近年來最重要的醫學突破，已經有幾種可靠的單株抗體產品上市，例如Nivolumab（商品名Opdivo，保疾伏）、Pembrolizumab（商品名keytruda®，吉舒達）等。單株抗體產品是直接干擾單一個點，但是菌相比免疫複雜許多，更難掌控，要走到有效改變癌症菌相微環境，開發出能通過政府新藥查驗的產品，還有漫長的路要走。

我認為應該改變一心想開發新藥的思維模式，現階段應該鼓勵大家多利用補充益生菌、調整飲食等簡單的手段，改變腸道菌環境，整頓免疫環境，降低罹癌的機率；即使不幸罹患了癌症，也有助於提升包括免疫療法在內的各種療法的成功率。

經常有朋友問我：「癌症病患可不可以吃益生菌？化放療期間可不可以吃？對癌症的治療有沒有幫助？」我的回答總是：重症病患或還在急性發炎期不建議吃。沒錯，治療必須交給醫生，但另一方面我也覺得，益生菌對預防癌症或預防復發，研究數據確實不少，已有很多研究肯定益生菌輔助癌症治療所發揮的加分作用。

益生菌不但能壓制壞菌，降低有害物質生成，也可直接分解或轉化有害物質。特定的益生菌會活化免疫系統，特別是負責清除癌細胞的「自然殺手細胞」；有些益生菌能鞏固腸壁完整性，降低腸道毒素進入體內，還會促進腸壁黏蛋白的生成，形成短鏈脂肪酸維護腸道環境。以上各點都是綜合陳述益生菌可能有的功能，不同菌株當然表現不同的功能。在動物試驗中較容易探討可能機制， 但是在臨床試驗中，通常是最終效果很清楚，但作用機制還真如同瞎子摸象。

以下我選擇幾種現代人常見的癌症，介紹相應特定益生菌的研究。

◆ 腸癌：益生菌有助降低復發率、術後併發症與感染率

益生菌直接作用在腸道，對大腸直腸癌的臨床研究還是最豐富的069。我最常舉的例子是二○○ 五年日本兵庫醫學院石川教授，他對三九八位腸癌手術患者比較燕麥與養樂多代田菌的效果，追蹤長達四年，代田菌組的復發率，遠低於燕麥組及安慰劑組070。上海交大的秦（Qin）教授針對一百位腸癌病人，讓他們在術前吃含三株菌的益生菌產品六天，術後再吃十天，結果益生菌確實使術後感染率降低，腸道通透性改善071。

馬來西亞大學的金（Chin）教授，讓四十位腸癌患者在手術前吃益生菌產品Hexibio（六株菌）或安慰劑七天，吃益生菌組的術後腸道消化功能恢復時間是一○八小時，比安慰劑組快了四十八小時，平均住院時間六．五天，也比安慰劑組的十三天少很多072。希臘亞里斯多德大學的柯札拜西（Kotzampassi）教授，讓一六四位腸癌患者在手術前一天及術後十五天，吃益生菌產品LactoLevure（含四株菌）或安慰劑，吃益生菌組發生併發症比安慰劑組降低許多，如肺炎由一一．三％降到二．四％；傷口感染由二○％降到七．一％。

我舉了四個在不同國家做的臨床案例，看不同益生菌對腸癌的好處，復發率、術後併發症及感染率等，請特別注意上海及希臘的臨床案例，在手術前後都吃益生菌，過去我強烈認定，手術後，特別是動了腹部手術，最好先不要吃益生菌，但這兩項研究都是術前、術後都吃，來看併發症、感染率結果，都屬正向。我也許是多慮了，不過，我還是不敢改變我的建議：急重症別吃！急性期先別吃！

◆ 乳癌：優酪乳、養樂多、豆製品是婦女三寶

一九八九年在荷蘭調查一三三名乳癌與二八九位健康婦女，以及一九八六年在法國調查一○一○名乳癌與一九五○位健康婦女，都顯示多喝優酪乳可以降低乳癌罹患率。東京大學中野（Ohashi）教授二○一三年發表的研究非常有趣076，對年紀在四十～五十五歲之間，一年內罹患初期乳癌且做了切除手術的三○六位婦女，以及另外六六二位健康婦女進行電話及問卷調查，請她們回憶在十～十二歲、二十歲左右，以及十～十五年前的三段期間，養樂多發酵乳及豆製品的攝取量，發現都和乳癌罹患率呈反比，亦即從青春期就開始多喝養樂多、多攝取豆製品的婦女，比較不會罹患乳癌。養樂多在台灣也扎根將近六十年，所以台灣也可以做這種回溯數十年的研究，養樂多公司本來也規劃在台灣做類似的研究，幾年前還請我去了一趟東京討論可行性，只是後來沒有執行下去。

◆ 子宮頸癌：養樂多對子宮頸低度病變有效果

比利時安特衛普大學的范霍文（Verhoeven）教授，找了五十四位做子宮頸抹片發現有低度病變的婦女，試驗組每天喝一瓶養樂多，六個月後，子宮頸抹片恢復正常的有六○％，對照組只有三一％，看來效果是不錯077。子宮頸癌另外有幾篇論文，是做益生菌對放射治療所引發的急性腹瀉。瑞典卡羅林斯卡學院團隊，發表了一篇考科藍系統分析研究認為：對放療腹瀉，益生菌無明顯預防或治療效果078。但是，馬來西亞農業大學團隊的系統分析論文卻認為有效079。

◆ 膀胱癌：常喝發酵乳可降低發病率

有兩項早期做的調查研究值得參考，二○○二年東京大學調查一八○位膀胱癌患者及四四五位健康人，發現在過去十～十五年間常喝發酵乳的人，膀胱癌發病率降低約五成080；二○○八年，瑞典卡羅林斯卡學院的拉森（Larsson）教授，調查八十二萬名瑞典居民飲食與膀胱癌的發病率，發現在一九九八～二○○七的十年間，共有四八五人罹患膀胱癌，而在調查的九十六種食物中，只有發酵乳攝取量與膀胱癌罹患率呈現高度負相關，而且每天吃兩份（約四○○毫升）以上的人，罹患率更是大幅下降081。說實話，看了瑞典這項調查，我覺得我還要喝更多發酵乳才是，一天一瓶看樣子還不太夠。