【閱讀沙龍Online】#16 德國作家羅南・史坦格作品《大審判家》朗讀

書名:《大審判家弗里茲・鮑爾:看檢察總長如何翻轉德國的歷史》作者:羅南‧史坦格(Ronen Steinke)出版社:臺灣商務印書館出版時間:2020年2月1日

身兼南德日報記者及編輯,也是歷史及人物傳記作家,羅南.史坦格一向關心德國內外的政治議題。1983年出身於德國愛爾朗根,後來在漢堡及東京專研法學和犯罪學,以關於德國在國際法及國際法庭中角色轉換的學術書籍獲得學界一致好評。他曾在律師事務所、少年監獄和處理前南斯拉夫問題的國際法庭任職。

2019年台北國際書展,史坦格隨著德國主題國一同獲邀來台,第一次接觸到臺灣讀者,很驚訝大家對於轉型正義的議題都有許多深刻的看法。2020年台北國際書展原訂二月與德國館作家們一起二度來台,可惜因為疫情未能成行。

談起最近正在看的一本書,完全呼應了史坦格的專業追求和工作興趣,「我最近正在閱讀以色列裔英國籍記者Anshel Pfeffer所撰寫的書籍,這本書叫做Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu,講述以色列總理納坦雅胡充滿挑戰和爭議的一生。Anshel Pfeffer充份展現記者的專業,以另類角度分析以色列的政治局勢,文字洗鍊也充滿幽默。」

史坦格最近的新書創作,是描寫二戰時發生的真實故事:一名猶太女人和幫助他逃離被送進集中營命運的一名穆斯林男人…。

