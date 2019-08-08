【和平青鳥】每周四公視直播，李明璁帶你一起沈浸庶民生活小宇宙

講者： 李明璁 講題： 公共電視「我在市場待了一整天」第一集搶先看特映會 講座日期： 2019/7/30 文字： 陳韶君 ／ 攝影： 和平青鳥

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青鳥的呢喃

每一個市場都是當地民眾的小宇宙，攤販與顧客之間互相的交流與分享，替買賣這種看似冰冷的商業行為增添了溫度。

《我在市場待了一整天》跳脫過往台灣人熟悉的美食、行腳節目製作模式，帶領觀眾從不同角度，伴著主持人李明璁一同沈浸在八個台灣老市場，感受在地文化，體驗「現在進行式」的市場點滴。接下來將在公視13頻道每周四21:00直播，與大家分享這些相當有意思的臺灣庶民生活與文化。

發亮的珍珠與串起的線

「每一個人都是一個小故事，而節目就是要去串起他們的軸線，就像要讓一盤美麗的珍珠變成一條項鍊。」在一個過渡躁鬱，資訊流動量又相當快速的社會裡，如何才能夠帶領觀眾沈浸在一個市場裡呢？

公共電視新節目〈我在市場待了一整天〉於7月30日在和平青鳥書店舉辦首集搶先看得特映會。（圖／和平青鳥書店 提供） 我在市場待了一整天 分享 facebook

《我在市場待了一整天》第一集的開頭，天還未亮，花蓮重慶市場只有零星幾個攤販在準備，鏡頭帶著觀眾來到一個蝸牛攤前，老闆阿英正在將一隻隻的蝸牛從殼裡挖出，主持人李明璁蹲下身子，在她的指導下有些笨拙地挖著，「沒有壓力，用自己的心去挖，跟你的愛情一樣。」阿英說。正當觀眾因為此時的畫面發笑，或是心裡暗自評斷這有些殘忍時，也許都沒有預料到，片子後半段市場休市之後，我們會看見阿英在準備採集蝸牛前，用米酒對著土地虔誠拜拜的畫面，阿英相信，只要自己踏實，土地便會眷顧她。

主持人李明璁說道，這個節目與被攝者之間建立連結的方式，不同於傳統的美食、行腳節目，拍攝前設計好會吸引觀眾的腳本，讓被攝者依照腳本演出，而是選擇用台語所謂「交陪」的態度，所謂交陪，既交往，又陪伴，如同傳統市場裡每一個人建立起彼此連結的方式。

我們在市場待了一整年

節目製作初期，李明璁談到自己最初其實是顧問，當時節目名稱叫做「史詩般的市場」，正如它的取名，製作團隊期望將市場拍出他的歷史生命力。但除此之外，李明璁建議，可以將台灣過往的節目製作框架打破，找尋更多可能。李明璁相信，只要是值得做的事，都應該慢慢去做。市場就是一個具有生命力的地方，而要將看似平凡的東西找出它的深度，所需要的就是去認識、陪伴、了解，這從來不是一件能夠快速完成的事，《我在市場待了一整天》，其實是製作團隊待了一整年才完成的事。

首映會開始前（圖／和平青鳥書店 提供） 分享 facebook

微小的媒體革命

「當你用田野調查的精神去製作節目，你做到後來並不會讓你的受訪者覺得是被利用，即便你是他們的人生偶然相遇，但也將成為一期一會的美好回憶。」建立起拍攝者與被攝者之間的信任，是一個紀實性質的節目最重要的開端。起初製作團隊擔心自己不被市場的人們信任，於是他們開始學習配合市場的節奏，他們相信，唯有與自己想討論的對象真正相處在一起，才能找到發亮的地方，進而感動到觀眾。

拍攝初期，當攝影機進入市場時，人們常問，「我有什麼好拍的，這些東西有什麼好拍的？不是應該拍美美的那種嗎？」打開現今的電視、網路媒體，都流行塑造一種關於「美好生活」的想像，時間一久，主流媒體們塑造出來的「美」，成了大眾定義的「美」。而《我在市場待了一整天》建立了一種新的可能，藉由讓國民看見真實，來相信原來我們的媒體可以真正去了解庶民文化，而不是只會消費、利益化「庶民」一詞。

特映會這天，花蓮重慶市場的阿英特別來到台北觀賞，當放映結束，燈光亮起時，她拿了一杯保力達給準備上台的李明璁，喝了一口後，李明璁便想起拍攝當時，蹲在那裡和市場的攤販、民眾一起喝「調酒」的記憶，而有趣的是，即便沒有真正到場，但在觀影的期間，跟著鏡頭與李明璁一起看出去的畫面，彷彿成為了在場觀眾的共同記憶，我們似乎都是彼此熟識的朋友，即便相聚時間不長，但建立起的連結都是真實且不可取代的。

首映結束後，李明璁(左)與大家合影留念。（圖／和平青鳥書店 提供） 分享 facebook

我們因為在市場待的這一天才明白，原來買賣就是一種交陪，市場照顧的不只是每一天填飽肚子的胃，更是每一個面對不同人生的人的喜怒哀樂。在這裡眾生平等，每一個人都是討口飯吃，這樣互相的交流與分享，成了人與人之間情感相繫的原因。

【本文由青鳥書店授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】

節目收看資訊

我在市場待了一整天

首播 公視13頻道 ｜每周四 21:00

首播 公視三台 ｜每周六 20:00

●更多收看方式請見節目官方網站：https://www.pts.org.tw/atthemarket/