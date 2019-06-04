【藝所青鳥】李清志、Hally Chen的東京咖啡相對論

東京市區內的目黑川，每當春季櫻花盛開，成為市區最浪漫動人的空間。（圖／李清志 提供） 分享 facebook

無論是潮流感十足的咖啡館或是充滿故事的喫茶店，「彼此陪伴是咖啡館存在的理由。」李清志與Hally Chen皆如此說道。 東京的咖啡店總是讓人想去旅行，去親自推開門體驗這些風景，然後留下回憶。

文／李清志

目黑川的櫻花與咖啡 李清志

目黑川是東京市區一條不起眼的小溪流，水泥化的河川，又沒有親水設計，因此平日就像是一條臭水溝，還好目黑川兩邊遍植櫻花樹，春天櫻花盛開之際，這裡就幻化成美麗的櫻花天國，是東京春天賞櫻的重要景點。

目黑川的櫻花季熱鬧非凡，人潮擁擠，從早到晚都是歡欣迎接春天櫻花的人們，櫻花樹上掛著紅色燈籠，兩旁店家販賣著燒烤、美酒，讓人一邊喝酒一邊陶醉在夢幻的櫻花花海之中。

花季之外的目黑川，則是一派悠閒，綠蔭下漫步目黑川畔，有各種餐廳、咖啡館、書店，以及選物店，這些店家不僅在目黑川旁，也深入巷弄內。位於鐵道邊小公園旁的Onibus可說是中目黑有名的咖啡店之一，咖啡店就是一棟小木屋，雖然有二樓座位區，但是大部分的人都是外帶，坐在一樓門口或是小公園裡享用，有一種城市中少有的自在。事實上，春天櫻花盛開之際，帶著咖啡到公園賞花，比坐在室內喝咖啡更美好！

中目黑除了鐵道高架橋下的蔦屋書店進駐之外，藍瓶咖啡（Blue Bottle）在此也有分店，三角形的建築與其他藍瓶咖啡十分不同，顯示了藍瓶咖啡與眾不同的特質。沿著目黑川漫步，也會遇見許多有趣的咖啡館，例如轉角路口的小小咖啡攤Sidewalk Stand 、以及明亮悠閒的Streamer Coffee Company，中目黑的悠閒氣息，總是讓人在咖啡店中，可以放鬆心情，偷得浮生半日閒。

書名：《東京未來派2：都市偵探的東京觀察N to Z》、《東京未來派1：都市偵探的東京觀察A to M》作者：李清志出版社：時報出版出版時間：2019年03月26日 分享 facebook

（取自《東京未來派1：都市偵探的東京觀察A to M》Cafe東京咖啡館）

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都市偵探李清志三月出版《東京未來派》，以觀察漫遊的姿態，引領讀者見識東京，思考與沉醉於這座城市的建築、藝術、文學⋯⋯，也走訪並介紹東京咖啡館，這些令人流連的喫茶香氣，彼此擁有一段相處時光的浪漫，同樣出現於Hally Chen五月出版的《喫茶萬歲》中，以紙上的咖啡行旅，紀錄一場二十世紀東洋咖啡店文化的紀實壯遊。

「彼此陪伴是咖啡館存在的理由。」李清志與Hally Chen皆如此說道。東京咖啡有何迷人之處？哪些東京咖啡館是你絕對不能錯過的呢？東京咖啡相對論，就讓李清志和Hally Chen來告訴你！

藝所青鳥書店

｜東京咖啡相對論｜

講座時間：6/8（六） 19:00-21:00

主講人：李清志 (Peter Lee) X Hally Chen

活動地點：藝所青鳥書店

活動報名：https://reurl.cc/5Z3oM